Curso gratis de programación: así puede inscribirse y aprender desde cero en 15 días

Aprender a programar ya no está reservado para ingenieros o perfiles técnicos. Hoy existen opciones pensadas para quienes quieren empezar desde cero, sin experiencia previa. Una de ellas es Programming Essentials, un curso gratuito de Holberton Coderise que busca enseñar las bases del desarrollo web en poco tiempo.

El programa comienza el 7 de abril y termina el 21 del mismo mes. Durante esos 15 días, los participantes trabajan con herramientas fundamentales como HTML, CSS, Linux y Git. Son conocimientos básicos que se utilizan en el desarrollo de páginas web y en la gestión de proyectos tecnológicos.

La formación está pensada para ser práctica. Incluye ejercicios reales y dos talleres en vivo por semana, donde los estudiantes pueden hacer preguntas y recibir apoyo de mentores. También ofrece acceso a un servidor gratuito para desarrollar proyectos y un certificado al finalizar.

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Desde la organización explican que el curso está dirigido a personas que quieren dar su primer paso en programación, pero no saben por dónde empezar. No hay requisitos de experiencia, solo interés por aprender.

¿Cómo funciona y quiénes pueden inscribirse?

El curso está abierto a cualquier persona, sin importar su edad, carrera o nivel de conocimiento. Puede servir tanto para quienes buscan cambiar de rumbo profesional como para quienes quieren entender cómo funciona el software que usan a diario.

Durante las dos semanas, los estudiantes aprenden a crear páginas web básicas, trabajar con servidores y usar herramientas que son comunes en equipos de desarrollo. El contacto con mentores permite resolver dudas en tiempo real y mejorar los ejercicios.

La inscripción es sencilla. Solo se debe completar un formulario en línea. Los cupos son limitados, así que el proceso se cierra cuando se completa el grupo.

Este tipo de cursos funciona como una puerta de entrada. Permite probar si la programación es una opción antes de invertir en formaciones más largas. También ayuda a construir una base que puede ser útil en distintos trabajos, incluso fuera del sector tecnológico.