Ciclo de charlas sobre empleo abre inscripciones: así puedes participar

Un ciclo de charlas gratuito organizado por Holberton Coderise busca orientar a jóvenes profesionales y perfiles técnicos sobre cómo mejorar sus oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo. La iniciativa, programada durante abril, reúne a especialistas que abordan desde la construcción de la identidad profesional hasta los errores más comunes que afectan la empleabilidad.

El espacio está diseñado como una serie de encuentros virtuales en los que cada sesión desarrolla un tema específico. La primera charla, prevista para el 9 de abril, estará a cargo de Tania Bertuzzi, quien propone revisar cómo las personas se posicionan frente al mercado laboral.

Su intervención parte de una idea central: enviar hojas de vida ya no es suficiente. El objetivo es ayudar a los asistentes a identificar sus fortalezas, construir una narrativa profesional y entender cómo moverse estratégicamente en la búsqueda de empleo.

Una semana después, el 16 de abril, la conversación gira hacia los desafíos de la empleabilidad en el sector tecnológico. Las ponentes Maribel Bartolo Bonifacio y Nicole Melany Quispe Carbajal plantean una reflexión sobre por qué las habilidades técnicas no siempre se traducen en oportunidades reales. La charla introduce el concepto de empleabilidad sostenible, entendida como un proceso que depende de decisiones personales, contexto y capacidad de adaptación a lo largo del tiempo.

¿Cómo participar en las charlas?

El acceso a las sesiones es abierto, pero requiere inscripción previa a través de un formulario en línea. Una vez registrados, los interesados reciben la información de conexión para cada encuentro. No hay requisitos formales más allá del interés por mejorar el perfil profesional o entender mejor las dinámicas actuales del mercado laboral.

La última charla del ciclo se realizará el 30 de abril y estará liderada por Rafael Tupayachi. Su presentación se centra en los errores menos visibles que afectan las oportunidades laborales, como la falta de networking, un currículum poco diferenciado o el temor a postularse.

Además de identificar estos obstáculos, el espacio ofrece recomendaciones prácticas para corregirlos y fortalecer la proyección profesional.

En conjunto, la iniciativa impulsada por Holberton Coderise funciona como una guía estructurada para quienes buscan empleo o desean mejorar su posición actual. Cada sesión aporta herramientas concretas y reflexiones que apuntan a entender mejor las reglas del mercado laboral y a tomar decisiones más informadas.