Claude Design es una herramienta conversacional creada por Anthropic que cambia la forma de diseñar interfaces, prototipos y presentaciones. Se encuentra en vista previa y su premisa es tan simple como poderosa. En lugar de abrir un software de diseño, el usuario describe lo que necesita en lenguaje natural y la inteligencia artificial lo construye en tiempo real directamente en pantalla.

La interfaz se organiza en un entorno conversacional con un espacio de chat y un área visual donde se generan los diseños. El flujo es conversacional. Se describe, se revisa y se ajusta sin necesidad de dominar herramientas complejas. El usuario escribe y el sistema responde con propuestas visuales que pueden modificarse de inmediato.

Lo que hace aún más práctica a esta herramienta es que no parte de cero en cada proyecto. Si la organización ya tiene un sistema de diseño configurado con colores de marca, tipografía y componentes, Claude Design puede utilizar ese contexto para generar resultados alineados con la identidad visual sin procesos manuales extensos.

Así se usa Claude Design: paso a paso, del primer mensaje al archivo exportado

El proceso arranca creando un proyecto y añadiendo contexto como capturas de pantalla, referencias visuales, bases de código o presentaciones existentes. Cuanto más material se incluya, más alineado estará el resultado con lo que se busca. Claude interpreta ese contexto y genera propuestas iniciales basadas en esa información desde el primer intento.

Las indicaciones más efectivas combinan cuatro elementos. Qué se está construyendo, cómo deben organizarse los elementos, qué información debe aparecer y quién va a usar ese diseño. No hace falta ser diseñador para escribirlas bien. Una instrucción específica funciona mejor que una solicitud genérica desde la primera generación.

La iteración ocurre dentro del mismo flujo conversacional y mediante ajustes directos sobre el diseño. Es posible solicitar cambios amplios como reorganizar secciones o modificar estilos, así como realizar ajustes puntuales sobre elementos específicos. Esta combinación permite un refinamiento ágil y progresivo del resultado.

Cuando el diseño está listo, existen varias opciones de exportación como archivos PDF, PPTX o HTML independiente, además de integraciones con otras herramientas. También es posible compartir el proyecto con distintos niveles de acceso, lo que facilita la revisión y colaboración dentro de equipos.

Planes y precios: cómo se cobra y qué incluye cada opción

Claude Design funciona dentro del ecosistema de Claude con un sistema de uso asociado a los planes disponibles. Su disponibilidad depende de suscripciones como Pro, Max, Team y Enterprise, según la documentación oficial, y su uso se gestiona dentro de los límites correspondientes a cada tipo de cuenta.

Para usuarios individuales, los planes permiten distintos niveles de uso según la intensidad de trabajo. Algunas opciones están orientadas a exploración ocasional, mientras que otras responden a necesidades más frecuentes o intensivas en generación de prototipos y diseños.

En equipos, el plan Team asigna acceso a cada usuario habilitado, mientras que las opciones Enterprise ofrecen modelos más flexibles según la estructura de la organización. En algunos casos se incluyen créditos iniciales para facilitar la adopción y permitir pruebas durante la fase inicial.

Claude Design se encuentra actualmente en vista previa dentro de Anthropic Labs. Como herramienta en desarrollo puede presentar limitaciones como comportamientos inconsistentes o demoras en proyectos más complejos. Aun así, su propuesta central se mantiene clara y apunta a simplificar el diseño hasta convertirlo en un proceso basado en conversación.

Imagen: Creada con IA / Gemini