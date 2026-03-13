¿Cuánto cuesta el Galaxy S26 en Colombia? Samsung confirma precios del nuevo celular

Hace una semana Samsung realizó la presentación global de su nueva generación de celulares premium. Ahora la compañía confirmó los precios oficiales y la disponibilidad en Colombia de la serie Samsung Galaxy S26, que llega con tres modelos y una nueva generación de audífonos inalámbricos.

La familia incluye los dispositivos Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26+ y Samsung Galaxy S26. Todos incorporan mejoras en cámara, batería y herramientas de inteligencia artificial integradas dentro del ecosistema Galaxy.

En Colombia, la atención se centra en el precio. Samsung confirmó que la nueva generación de celulares ya puede encontrarse en tiendas oficiales, operadores móviles y plataformas de comercio electrónico del país.

El modelo más avanzado es el Samsung Galaxy S26 Ultra. La versión con 512 GB de almacenamiento llega con un precio oficial de 6.999.000 pesos colombianos.

Un escalón abajo aparece el Samsung Galaxy S26+, también con 512 GB, que tendrá un precio de 6.049.000 pesos colombianos.

El modelo base de la serie es el Samsung Galaxy S26, cuyo precio en el país se ubica en 5.079.000 pesos colombianos para la misma capacidad de almacenamiento.

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Los tres dispositivos comparten varios elementos del ecosistema Galaxy, aunque el Ultra concentra la mayor cantidad de mejoras técnicas.

El equipo incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada por un sensor ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivos con zoom óptico. El sistema también incluye mejoras en captura nocturna de video y herramientas de estabilización pensadas para grabación en movimiento.

En rendimiento, Samsung integró el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, optimizado para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo y mejorar el manejo de tareas exigentes.

La batería alcanza los 5.000 mAh y admite carga rápida capaz de recuperar cerca del 75 % de la energía en unos 30 minutos utilizando un adaptador compatible.

Inteligencia artificial y privacidad en la nueva generación

La serie Samsung Galaxy S26 continúa ampliando las herramientas de inteligencia artificial conocidas como Galaxy AI.

Entre las funciones incluidas se encuentra Circle to Search, desarrollada junto con Google, que permite identificar objetos dentro de una imagen con un simple gesto sobre la pantalla.

También aparecen herramientas como Now Brief y Now Nudge, que ofrecen recordatorios o sugerencias según el contexto de uso del dispositivo.

En materia de seguridad, el modelo Ultra introduce una pantalla con modo de privacidad integrado que reduce el ángulo de visión lateral para evitar que otras personas vean la información mostrada en el dispositivo.

La protección de datos se complementa con el sistema de seguridad Samsung Knox, que protege archivos y credenciales almacenadas en el equipo.

Nuevos audífonos Buds4 también llegan al país

El lanzamiento en Colombia también incluye la nueva generación de audífonos inalámbricos de la compañía.

Los Samsung Galaxy Buds4 tendrán un precio desde 799.900 pesos, mientras que los Samsung Galaxy Buds4 Pro llegarán al mercado desde 1.129.900 pesos.

La versión Pro incorpora audio Hi-Fi de 24 bits, cancelación activa de ruido mejorada y ajustes automáticos de sonido según la forma del oído y el entorno del usuario.

Samsung también anunció promociones de lanzamiento. Quienes compren el Galaxy S26 Ultra podrán acceder a un descuento del 10 % en los Buds4, una estrategia con la que la compañía busca impulsar el uso de su ecosistema de dispositivos conectados.

Con estos precios confirmados, la nueva serie Galaxy S26 entra a competir en el segmento más alto del mercado colombiano de celulares, donde las marcas buscan diferenciarse principalmente por cámara, inteligencia artificial y autonomía.