El POCO X8 Pro y el Galaxy S25 FE compiten en la gama media-alta con diferencias claras en batería, cámaras y precio. El modelo de Xiaomi apuesta por autonomía y carga rápida, mientras que el Galaxy se enfoca en un sistema de cámaras más completo y funciones adicionales.

Lo que el hardware dice sobre cada uno

El Galaxy S25 FE usa el procesador Exynos 2400, con puntuaciones que superan los 2,1 millones en AnTuTu. El POCO X8 Pro monta el MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Ambos están fabricados en 4 nm, lo que mejora la eficiencia energética y el rendimiento general en tareas exigentes como juegos y multitarea.

En pantalla, el Xiaomi ofrece mayor nitidez, resolución y compatibilidad con Dolby Vision, con 800 nits de brillo típico y picos mucho más altos en contenido HDR. El Galaxy responde con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, con mejor brillo sostenido en exteriores.

En resistencia, ambos cuentan con certificación IP68 contra agua y polvo. El Galaxy pesa 190 gramos y mide 7,4 mm de grosor, mientras que el Xiaomi pesa poco más de 200 gramos y es más grueso. Los dos integran paneles OLED con 120 Hz y funciones como pantalla siempre activa.

Cámaras y batería donde se define la elección

El Galaxy S25 FE integra tres cámaras traseras de 50 MP, 12 MP y 8 MP con zoom óptico 3x, además de grabación en 8K. El POCO X8 Pro tiene dos cámaras de 50 MP y 8 MP, sin zoom óptico, pero con sensor Sony IMX882 y apertura más amplia para mejorar el rendimiento en baja luz.

El sensor frontal del Xiaomi llega a 20 MP, mientras que el Galaxy se queda en 12 MP, una diferencia que no siempre se traduce en mejor resultado porque el procesamiento sigue siendo clave. En funciones, ambos cumplen con HDR, cámara lenta y estabilización en la principal, pero el Galaxy marca distancia con su teleobjetivo.

Donde sí hay una diferencia clara es en la batería. El Xiaomi apuesta por 6.500 mAh con carga rápida de 100 W y cargador incluido, además de carga reversible por cable. El Galaxy S25 FE ofrece 4.900 mAh y 45 W, pero suma carga inalámbrica, lo que le da más opciones en el uso diario.

POCO X8 Pro vs Galaxy S25 FE cuál elegir

El Galaxy S25 FE corre One UI 8 con funciones de inteligencia artificial y soporte prolongado de actualizaciones. El POCO X8 Pro usa HyperOS 3. Ambos operan con Android 16 e incluyen herramientas como pantalla dividida, modo oscuro y funciones de voz sin conexión, con diferencias claras en ecosistema y soporte.

En conectividad, el Xiaomi da un paso adelante con Bluetooth 6.0 frente al 5.4 del Galaxy. También se queda en Wi-Fi 6, mientras que el modelo de Samsung sube a Wi-Fi 6E. En el resto, ambos mantienen lo esperado en esta gama, con 5G, NFC y USB-C, además de diferencias en el uso de SIM y redes.

La diferencia de precio es uno de los puntos más claros de la comparativa. El POCO X8 Pro ronda los 299 dólares en su versión de 8 GB y 256 GB, mientras que el Galaxy S25 FE supera los 700 dólares en la misma configuración. Esa brecha define la elección entre costo y funciones más completas.

Imagen: Generada con IA / Gemini