POCO X8 Pro vs Pro Max: ¿qué cambia y cuál elegir según tu uso?

La nueva serie de POCO llega a Colombia con una apuesta centrada en rendimiento, autonomía y experiencia multimedia. Dentro de esta familia, la comparación entre el POCO X8 Pro y el POCO X8 Pro Max concentra la atención por sus diferencias en potencia, batería y enfoque de uso.

Ambos modelos comparten varias características, pero no están pensados para el mismo perfil. La elección depende del tipo de exigencia que cada usuario le imponga al equipo.

Rendimiento: dos perfiles bien definidos

El POCO X8 Pro integra el procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, mientras que el Pro Max incorpora el Dimensity 9500s, un chip más avanzado tanto en potencia como en eficiencia.

En el uso diario, el modelo Pro responde con fluidez. Aplicaciones, navegación, video y multitarea funcionan sin interrupciones, incluso en jornadas prolongadas.

El Pro Max va un paso más allá. Está diseñado para cargas más intensas, como sesiones largas de juego o edición de contenido. La diferencia aparece cuando el uso es continuo y exige estabilidad sostenida.

Autonomía: la diferencia más evidente

Uno de los puntos que separa a ambos modelos está en la batería. El POCO X8 Pro incluye 6.500 mAh, mientras que el Pro Max alcanza los 8.500 mAh.

En condiciones normales, el modelo Pro cubre el día completo sin dificultad. El Pro Max extiende ese margen, con capacidad para soportar más tiempo de uso sin recarga, incluso en escenarios exigentes.

Los dos equipos cuentan con carga rápida de 100 W, lo que reduce los tiempos de espera. Aun así, la mayor capacidad del Pro Max marca una diferencia para quienes priorizan duración.

Pantalla y experiencia: cercanos, pero no iguales

Los dos dispositivos incorporan paneles AMOLED con brillo de hasta 3.500 nits y tasa de refresco de 120 Hz. La experiencia en consumo de contenido es similar, con buen nivel de detalle y fluidez.

El Pro Max ofrece una pantalla más grande, lo que favorece el consumo de video y el juego. También añade Wi-Fi 7, frente al Wi-Fi 6 del modelo Pro.

En fotografía, la diferencia es mínima. Ambos integran cámara principal de 50 MP y funciones apoyadas en inteligencia artificial. El resultado en imágenes y video es cercano.

El diseño mantiene la misma línea: materiales resistentes, acabados sobrios y certificación contra agua y polvo.

¿Cuál elegir según el uso?

El POCO X8 Pro es una opción equilibrada. Funciona bien para quienes buscan rendimiento sólido, buena batería y un costo más accesible. Es adecuado para uso general y multitarea sin exigencias extremas.

El POCO X8 Pro Max se dirige a quienes requieren mayor potencia y autonomía. Usuarios que juegan con frecuencia o consumen contenido de forma intensiva pueden aprovechar mejor sus capacidades.

La diferencia entre ambos modelos no se limita a cifras. Responde a dos formas distintas de usar el smartphone en el día a día.