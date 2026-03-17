POCO anunció en Bogotá el lanzamiento de la serie POCO X8 Pro, una nueva línea de celulares centrada en rendimiento, autonomía y funciones multimedia. Con este anuncio, la marca refuerza su estrategia dentro del segmento de dispositivos móviles, con énfasis en potencia y estabilidad operativa en tareas exigentes.

La serie incluye los modelos POCO X8 Pro Max y POCO X8 Pro, junto con POCO X8 Pro Iron Man Edition, desarrollada en colaboración con Marvel, la cual no estará disponible en Colombia. Además, con este lanzamiento la compañía amplía su portafolio en el país, incorporando equipos enfocados en desempeño dentro de su categoría.

Rendimiento y batería en la serie

El POCO X8 Pro Max integra el procesador MediaTek Dimensity 9500s. Por su parte, el POCO X8 Pro incorpora el MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Ambos dispositivos incluyen optimizaciones en eficiencia energética y procesamiento gráfico, así como sistemas de refrigeración diseñados para mantener condiciones estables durante cargas de trabajo prolongadas.

En batería, el modelo Max incorpora una capacidad de 8.500 mAh, mientras que el modelo estándar alcanza los 6.500 mAh. Además, los dos equipos cuentan con carga rápida de hasta 100 W, lo que permite reducir los tiempos de recarga y mantener la operación durante la jornada.

Precio y disponibilidad del POCO X8 Pro en Colombia

Los equipos integran pantallas con niveles de brillo de hasta 3.500 nits, lo que facilita la visualización en exteriores. Asimismo, incluyen altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos, orientados a la reproducción de contenido multimedia. En términos de resistencia, incorporan protección Corning Gorilla Glass 7i y certificaciones IP66, IP68 e IP69.

En diseño, los equipos incorporan marco metálico y parte trasera de fibra de vidrio. Además, en fotografía cuentan con una cámara principal de 50 MP y una frontal de 20 MP, junto con funciones asistidas por inteligencia artificial para captura y edición. También funcionan con Xiaomi HyperOS 3, que integra herramientas de conectividad y búsqueda.

El POCO X8 Pro Max estará disponible en colores blanco, negro y azul, con configuraciones de 12 GB + 256 GB y 12 GB + 512 GB, con precio desde $2,699,800. Por su parte, el POCO X8 Pro llegará en negro, blanco y verde menta, en versiones de 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB y 12 GB + 512 GB, con precio desde $2,199,800. Ambos modelos estarán disponibles desde el 17 de marzo en canales autorizados.

Imagen: POCO / Xiaomi – Editada con IA (ChatGPT)