Galaxy S26 Ultra vs Motorola Signature cuál elegir en 2026 y por qué

En 2026, la comparativa Galaxy S26 Ultra vs Motorola Signature ya no se trata solo de potencia, sino de cuál resuelve mejor el uso real. Ambos modelos representan dos enfoques distintos de la gama alta, uno como herramienta de productividad y el otro como apuesta por diseño y autonomía.

Diseño y pantalla

La diferencia de 28 gramos y un milímetro de grosor es más notable de lo que parece al sostener los equipos por periodos largos. El Motorola Signature pesa 186 g y mide 6.99 mm, lo que permite que se sienta natural en el bolsillo sin fatigar la muñeca. Por su parte, el Galaxy S26 Ultra alcanza los 214 g y ese peso extra se percibe en el uso prolongado.

La pantalla del Signature es Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas con 165 Hz de refresco, frente a los 120 Hz del Galaxy. También incluye Dolby Vision, algo que el S26 Ultra no tiene. En brillo, alcanza 6.200 nits frente a los 2.600 nits del Galaxy, una diferencia que se nota bajo sol directo.

El Signature cuenta con certificación IP69, IP68 y MIL-STD-810H. Ambos soportan inmersión hasta 1.2 metros durante 30 minutos, pero el Motorola además resiste chorros de agua a presión y condiciones extremas de temperatura.

Rendimiento, cámara y batería

La velocidad varía según el procesador y la optimización de software. El Samsung Galaxy S26 Ultra monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy con frecuencias más altas para tareas exigentes y multitarea. El Motorola Signature utiliza el Snapdragon 8 Gen 5 estándar, que en combinación con su alta tasa de refresco ofrece una respuesta inmediata.

En fotografía, el enfoque es distinto. El Motorola Signature utiliza tres sensores Sony LYTIA de 50 MP con zoom óptico 3x, Super Zoom de 100x y grabación en 8K con Dolby Vision. La cámara frontal de 50 MP tiene ventaja en videollamadas y contenido.

Samsung apuesta por un sistema más orientado a fotografía avanzada con sensor principal de 200 MP con apertura F1.4, zoom óptico 5x y soporte RAW, con más margen para edición y captura en condiciones exigentes.

En autonomía, las 39 horas del Signature permiten prescindir del cargador durante casi dos días. Su carga de 90W alcanza el 50% en 15 minutos. Samsung ofrece 31 horas de reproducción de video y una carga más lenta.

Galaxy S26 Ultra vs Motorola Signature, precio y disponibilidad

En la configuración de 1TB y 16GB de RAM, el Galaxy S26 Ultra cuesta ~2.290 USD. El Motorola Signature cuesta ~1.450 USD en una configuración equivalente. La diferencia de ~840 USD es un factor decisivo según el tipo de uso.

Ambos dispositivos están disponibles en canales oficiales desde marzo de 2026. El Motorola Signature está disponible en Negro y Olivo, mientras que el Galaxy S26 Ultra en Violeta Cobalto, Negro, Blanco y Azul Cielo. Ambos cuentan con 7 años de actualizaciones de Android y seguridad.

¿Cuál elegir?

La elección depende de las prioridades de cada jornada laboral o personal. El Motorola Signature es la opción adecuada si se busca comodidad física y una carga rápida que no obligue a esperar junto al enchufe. Es el dispositivo para quien valora la agilidad de un diseño liviano que no resulte incómodo tras un uso prolongado.

El Samsung Galaxy S26 Ultra destaca por su base técnica y un soporte de software que incluye funciones de inteligencia artificial. La inversión extra en el Galaxy se traduce en una cámara más versátil en situaciones exigentes y un sistema más pulido.

Al final, elegir uno u otro es decidir entre ergonomía y productividad.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT