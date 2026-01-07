En el marco de CES 2026, Motorola presentó Motorola Signature, un smartphone que inaugura una nueva familia premium dentro de su catálogo. La propuesta está pensada para usuarios que buscan potencia, diseño cuidado y un equipo preparado para acompañar varios años de uso.
El Motorola Signature destaca por su perfil ultradelgado de 6.99 milímetros y una construcción en aluminio de calidad aeronáutica. Los acabados inspirados en lino y sarga, junto a los colores PANTONE Martini Olive y PANTONE Carbon, refuerzan una estética sobria y elegante, pensada tanto para el uso diario como para entornos profesionales.
La experiencia visual es uno de los pilares del dispositivo gracias a su pantalla Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas. Ofrece resolución Súper HD, brillo máximo de hasta 6,200 nits y una tasa de refresco de 165 Hz, lo que se traduce en imágenes más fluidas y una buena visibilidad incluso en exteriores.
Motorola Signature apuesta por una pantalla y un diseño pensados para el uso diario
La pantalla integra tecnologías entre las que destacan Dolby Vision, HDR10+ y validación Pantone, lo que garantiza colores precisos y una visualización cómoda en distintos escenarios. La relación pantalla-cuerpo superior al 95 % refuerza la sensación inmersiva al ver video, jugar o navegar.
En el apartado de rendimiento, el equipo incorpora el Snapdragon 8 de quinta generación, un procesador de última generación optimizado para ofrecer mayor velocidad, buen desempeño en juegos y un uso eficiente de la batería. Se acompaña de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, suficientes para multitarea y aplicaciones exigentes.
Fotografía avanzada, autonomía extendida y soporte a largo plazo
El sistema fotográfico está compuesto por cuatro cámaras de 50 megapíxeles, reconocidas por DXOMARK por su calidad de imagen. Incluye un sensor principal Sony LYTIA 828 con estabilización óptica, una cámara ultra gran angular con función macro, un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x y una cámara frontal de alta resolución.
En video, el dispositivo permite grabación en 8K y 4K con Dolby Vision, además de funciones de estabilización y captura dual. Estas herramientas están orientadas tanto a creadores de contenido como a usuarios que buscan buenos resultados sin configuraciones complejas.
La autonomía corre a cargo de una batería de 5,200 mAh con tecnología de silicio-carbono, capaz de ofrecer hasta 52 horas de uso mixto. Soporta carga rápida de 90 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, pensadas para reducir los tiempos de espera.
El smartphone llega con Android 16 y una política de hasta siete años de actualizaciones del sistema y parches de seguridad. Se completa con conectividad 5G, Wi-Fi 7, audio Dolby Atmos afinado por Bose y certificaciones de resistencia IP68, IP69 y militar, consolidando una propuesta premium orientada al largo plazo.
Imagen: Editada con IA / ChatGPT