Una filtración de gran alcance dejó al descubierto los lanzamientos Motorola 2026, revelando los celulares que la marca prepara para el próximo año, con un portafolio amplio que abarca nuevos plegables, renovaciones clave en la gama media y un flagship pensado para elevar su posicionamiento dentro del segmento premium.

La información surge de documentación vinculada al ecosistema de Lenovo y fue detectada por el filtrador Evan Blass, una fuente habitual en este tipo de adelantos. El material permite anticipar con bastante claridad la dirección general que tomará la oferta de Motorola.

Uno de los focos principales estará puesto en el segmento plegable. La familia Razr se expandirá con varias versiones tipo flip, orientadas a distintos perfiles de usuario, y se complementará con un nuevo modelo de formato libro, ampliando la presencia de la marca en una categoría cada vez más competitiva.

Este movimiento refuerza la intención de Motorola de consolidarse en el mercado de plegables, apostando por diversidad de formatos y una propuesta más ambiciosa frente a fabricantes que hoy dominan el segmento premium con dispositivos de alto valor añadido.

La filtración también anticipa una actividad intensa en la gama media. Nuevas generaciones de las líneas Moto G y Edge buscarán sostener el atractivo de la marca en el mercado masivo, con mejoras graduales en rendimiento, autonomía y una experiencia de uso más equilibrada.

Dentro de este escenario, el Motorola Signature emerge como el lanzamiento más relevante del año. Concebido como el nuevo buque insignia, el celular apunta a competir de igual a igual en la gama alta, con una propuesta centrada en potencia, pantalla avanzada y fotografía.

Las especificaciones filtradas describen un panel AMOLED LTPO de gran tamaño con alta tasa de refresco, impulsado por el procesador Snapdragon 8 Gen 5. Las configuraciones de memoria y almacenamiento estarían orientadas a usuarios exigentes que priorizan fluidez y capacidad.

En el apartado fotográfico, el Signature apostaría por un sistema de cámaras de 50 megapíxeles en todas sus lentes, incluyendo un teleobjetivo periscópico y un ultra gran angular, una elección que refuerza su enfoque en versatilidad y calidad de imagen.

La propuesta se completaría con una batería de alta capacidad, carga rápida por cable e inalámbrica, certificaciones avanzadas de resistencia y Android 16 como sistema base. Destaca especialmente la promesa de soporte prolongado, alineada con las nuevas expectativas del segmento premium.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT