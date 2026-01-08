¡OJO! Estos son los celulares Xiaomi Redmi y POCO que dejarán de recibir soporte oficial en 2026

El 2026 traerá novedades en el mundo de los celulares, pero también malas noticias para miles de usuarios. Xiaomi confirmó el fin del soporte oficial para varios de sus teléfonos y tablets de las marcas Xiaomi, Redmi y POCO, lo que significa que estos equipos dejarán de recibir actualizaciones de sistema, mejoras de HyperOS y parches de seguridad.

No se trata de una decisión aislada. Es parte del ciclo natural de vida de los dispositivos móviles. Con el paso del tiempo, el hardware se queda corto frente a las exigencias de nuevas versiones de Android y de la capa HyperOS, lo que limita la estabilidad, el rendimiento y, sobre todo, la seguridad.

El punto más sensible no es solo quedarse sin nuevas funciones. Cuando un equipo deja de recibir parches de seguridad, se vuelve más vulnerable frente a fallos del sistema, aplicaciones maliciosas y brechas que ya no serán corregidas. Para muchos usuarios, ese es el verdadero momento en el que el celular empieza a quedar obsoleto.

Según la información oficial, la mayoría de estos dispositivos ya recibió sus últimas grandes actualizaciones y se mantendrán en versiones como HyperOS 2 o HyperOS 3, basadas en Android reciente, pero sin soporte futuro. En la práctica, seguirán funcionando, aunque con el paso de los meses podrían presentar más riesgos y limitaciones.

La lista incluye modelos que aún son muy comunes en el mercado, especialmente de la familia Redmi Note y de la serie POCO, conocida por ofrecer buen rendimiento a precios ajustados. También aparecen tablets que, aunque no son tan antiguas, alcanzan el final de su ciclo de soporte en 2026.

A continuación, el listado completo, organizado por marca, con las fechas estimadas en las que cada equipo dejará de recibir actualizaciones oficiales.

Xiaomi

Xiaomi 12: fin de soporte en marzo de 2026 Xiaomi 12 Pro: fin de soporte en marzo de 2026 Xiaomi 12 Lite: fin de soporte en julio de 2026 Xiaomi 12T: fin de soporte en octubre de 2026 Xiaomi 12T Pro: fin de soporte en octubre de 2026 Xiaomi Pad 6: fin de soporte en julio de 2026

Redmi

Redmi Note 12 5G: fin de soporte en marzo de 2026 Redmi Note 12 Pro: fin de soporte en abril de 2026 Redmi 12C: fin de soporte en marzo de 2026 Redmi 13C: fin de soporte en noviembre de 2026 Redmi A2: fin de soporte en marzo de 2026 Redmi A2+: fin de soporte en marzo de 2026 Redmi Pad SE: fin de soporte en agosto de 2026 Redmi Pad SE 8.7: fin de soporte en agosto de 2026 Redmi Pad SE 8.7 4G: fin de soporte en agosto de 2026

POCO

POCO X5 Pro 5G: fin de soporte en febrero de 2026 POCO F5: fin de soporte en mayo de 2026 POCO F5 Pro: fin de soporte en mayo de 2026 POCO C65: fin de soporte en noviembre de 2026

Para quienes tengan alguno de estos equipos, el 2026 será un buen momento para evaluar si seguir usándolo con precaución o empezar a pensar en una renovación. El teléfono no dejará de funcionar, pero sí entrará en una etapa donde la seguridad y la compatibilidad serán cada vez más limitadas.