Primeras evaluaciones del Motorola Signature: análisis de su cámara y su lugar real en el ranking 2026

El Motorola Signature se presentó en el CES 2026 como la apuesta más ambiciosa de la marca en la gama alta reciente. Su llegada no estuvo acompañada de discursos grandilocuentes, sino de una propuesta técnica pensada para competir con solvencia en un segmento dominado por marcas que han convertido la fotografía móvil en su principal campo de batalla.

La evaluación de DXOMARK permite leer ese lanzamiento con mayor distancia. Con 164 puntos en cámara, el dispositivo se ubicó en el sexto lugar del ranking mundial. Es una posición que habla de consistencia más que de ruptura y que lo instala en una franja donde las diferencias entre modelos ya no siempre se perciben en el uso diario.

El resultado lo deja por debajo de referentes como el Huawei Pura 80 Ultra, el Vivo X300 Pro o el iPhone 17 Pro. Aun así, confirma que Motorola volvió a competir en serio dentro de la categoría ultra premium.

Más allá del puntaje, el Signature se apoya en una base técnica sólida. Incorpora una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución de 1264 x 2780 píxeles y tasa de refresco de 165 Hz, pensada tanto para consumo multimedia como para juegos.

En su interior integra el Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de versiones con 12 o 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o hasta 1 TB. A esto se suma conectividad 5G con doble SIM, resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, carga inalámbrica y un cuerpo de apenas 6,99 milímetros de grosor.

Fotografía, video y el lugar que ocupa frente a sus rivales

El apartado fotográfico es el eje del análisis de DXOMARK y también el principal argumento del Motorola Signature. Su sistema de cámaras está compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo del mismo tamaño, una configuración que busca coherencia entre lentes más que cifras extremas.

En fotografía, el equipo muestra un rendimiento especialmente sólido en retratos y escenas de baja iluminación. Los tonos de piel se mantienen naturales, el desenfoque es suave y la exposición rara vez se desborda, incluso en condiciones complejas.

El procesamiento prioriza resultados equilibrados. Esto le da consistencia, aunque también hace que algunas imágenes resulten menos llamativas frente a modelos que apuestan por contrastes más agresivos.

Te puede interesar: Clicks Communicator: el celular que apuesta por escribir mejor y distraerse menos

Las limitaciones aparecen con mayor claridad en el zoom de corto alcance. Antes de que el sistema active por completo el teleobjetivo, se pierde algo de detalle fino, un comportamiento que pesa más en pruebas técnicas que en el uso cotidiano.

En video, el puntaje de 154 puntos refleja un desempeño correcto. Se observan ligeras variaciones de exposición cuando cambian las condiciones de luz, una diferencia que explica por qué el Signature no logra escalar más posiciones frente a los líderes del segmento.

En el ranking global, el Motorola Signature comparte ubicación con el Honor Magic8 Pro y queda por detrás del iPhone 17 Pro y de los modelos que hoy dominan la fotografía móvil. Su posición refleja una estrategia clara: ofrecer una experiencia equilibrada dentro de un precio cercano a los 999 dólares.

DXOMARK no lo presenta como una referencia absoluta, pero sí como una confirmación de que Motorola regresó a la gama alta con una propuesta técnica sólida, sobria y sin excesos.