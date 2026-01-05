Clicks Communicator: el celular que apuesta por escribir mejor y distraerse menos

Mientras muchos smartphones compiten por ser más rápidos o más llamativos, Clicks Communicator toma otro camino. Su propuesta no gira alrededor de récords técnicos, sino la de devolverle al celular su función principal, comunicarse. Para lograrlo, apuesta por un elemento casi olvidado en la industria actual: el teclado físico.

La presencia de botones reales cambia la experiencia desde el primer uso. Al desaparecer el teclado en pantalla, el usuario gana espacio visual y reduce las distracciones. Escribir deja de ser una actividad automática y se vuelve más consciente. Cada tecla se siente, se escucha y se confirma, algo que no ocurre al deslizar los dedos sobre vidrio.

El diseño también influye en la forma de usar el teléfono. Clicks no invita a pasar horas desplazándose por redes sociales. Invita a responder, crear y actuar. Los atajos configurables permiten abrir aplicaciones, enviar mensajes o ejecutar funciones con una sola pulsación. El celular responde más rápido porque el usuario tiene mayor control.

Esta experiencia resulta especialmente valiosa para quienes escriben mucho desde el móvil. Periodistas, estudiantes y trabajadores remotos encuentran en el teclado físico una herramienta que reduce errores y mejora el ritmo de escritura. También personas con discapacidad visual destacan el valor del tacto como guía, algo que las pantallas no pueden ofrecer.

Un teléfono funcional que prioriza la acción

Clicks Communicator no busca impresionar con cifras exageradas. Su hardware es práctico y suficiente para el día a día. Incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, pensada para capturar con solvencia sin distraer del objetivo central del equipo.

Incluye además una ranura para tarjetas microSD, una característica cada vez más escasa, y un conector de audífonos de 3.5 mm, apreciado por quienes prefieren sonido sin adaptadores. Son decisiones que hablan de un diseño enfocado en el uso real, no en modas.

El sistema operativo es Android, con acceso completo a Google Play. Sin embargo, la interfaz está pensada para favorecer la mensajería y el uso directo. Las aplicaciones están ahí, pero el diseño evita empujar al consumo pasivo. El teléfono acompaña al usuario, no lo absorbe.

El cuerpo del dispositivo refuerza esa filosofía. Teclas de metal, recubrimientos internos y una estructura sólida transmiten sensación de durabilidad. No es un accesorio temporal, sino un equipo diseñado para el uso constante.

En cuanto al precio, Clicks Communicator llega al mercado con un valor oficial de 499 dólares. Sin embargo, quienes participen en la preventa pueden acceder a un precio reducido de 399 dólares, mediante un depósito previo. Las reservas ya están abiertas, aunque los primeros envíos se esperan hacia finales de este año.

Clicks Communicator no promete más entretenimiento. Promete algo más difícil de encontrar: un celular que ayuda a pensar antes de tocar la pantalla.