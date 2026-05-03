Un dispositivo de Realme identificado con el código de modelo RMX5268 acaba de aparecer en la base de datos de Geekbench, y todo apunta a que se trata del próximo Realme 16T. Aunque la marca no ha confirmado nada oficialmente, esta aparición revela detalles técnicos que permiten hacerse una idea bastante clara de lo que viene.

Durante las pruebas de rendimiento, el RMX5268 registró 784 puntos en la prueba de un solo núcleo y 2.007 puntos en la prueba multinúcleo. Los resultados aparecen junto a Android 16 como sistema operativo y 8 GB de RAM, aunque informes previos ya anticipaban que el equipo también llegaría en una versión con 6 GB.

A nivel de hardware, el equipo integra el procesador MediaTek MT6835 de ocho núcleos junto a la GPU Mali-G57 MC2, una configuración que corresponde al MediaTek Dimensity 6300, un chip de gama media enfocado en eficiencia y uso diario. Llama la atención porque el Realme 15T utilizaba un Dimensity 6400 Max, en teoría superior, lo que apunta a un posible ajuste en rendimiento.

Qué más se sabe del Realme 16T antes de su lanzamiento oficial

Más allá de lo revelado en Geekbench, reportes anteriores ya habían anticipado otros detalles del equipo. Según estos, el Realme 16T llegaría en tres acabados: Rojo Estelar, Negro Estelar y Verde Aurora, una paleta que mantiene el estilo visual que la marca ha trabajado en sus últimas generaciones.

Respecto a las opciones de almacenamiento, se habla de tres configuraciones disponibles: 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, 8 GB con 128 GB y 8 GB con 256 GB. Esta variedad sugiere que Realme busca cubrir distintos perfiles de usuario dentro del segmento de entrada y medio sin elevar demasiado el precio de acceso.

Presentado en septiembre de 2025, el Realme 15T marca la referencia más reciente de la serie, por lo que un lanzamiento del 16T en los próximos meses seguiría un ciclo de renovación coherente con el historial de la marca. Por ahora, Realme guarda silencio, pero todo indica que su presentación oficial podría estar más cerca de lo esperado.

Imagen: Realme / Editada con IA (Gemini)