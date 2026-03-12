Por: Raúl Camilo Ballén, profesor de la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales del Politécnico Grancolombiano.

Durante años creí que hablar de tecnología era hablar de pantallas, cables y dispositivos inteligentes. Hoy entiendo que detrás de cada red y de cada sistema late algo mucho más profundo: una manera particular de mirar el mundo. Las tecnologías de la información y la comunicación no solo transforman los espacios digitales. También moldean nuestras formas de aprender, de relacionarnos y de ejercer nuestra ciudadanía.

Lo veo todos los días en el aula. Cada vez que incorporamos una herramienta digital no ganamos solo eficiencia, sino que replanteamos toda nuestra práctica. Las TIC no son neutrales: educan, condicionan y, a veces, excluyen. Elegir qué plataforma usar, cómo guardamos los datos o de qué manera nos comunicamos con nuestros estudiantes es, en el fondo, un acto político y pedagógico.

En medio de estas reflexiones nació Las tecnologías de la información y la comunicación como eje de desarrollo. Es un libro multimedia interactivo que escribí junto a Juan Pablo Roa, Camilo Andrés García y Claudia Rocío Puentes, publicado por la Editorial Politécnico Grancolombiano. En él propusimos una mirada crítica sobre el papel de las TIC en la transformación educativa.

A través de ese proceso comprendí algo fundamental: la verdadera innovación no está en la herramienta, sino en la conciencia con que la usamos. Entender las TIC como eje de desarrollo implica reconocer que cada avance técnico nace de una decisión humana. Las redes, los datos y los algoritmos no surgen del vacío: los diseñan personas que responden a contextos, valores y necesidades concretas.

La educación digital va más allá de saber usar herramientas

Por eso, la educación digital no puede reducirse a enseñar habilidades técnicas, sino que debe promover una comprensión ética y social de la tecnología. He comprobado que las plataformas digitales pueden fortalecer la autonomía estudiantil, pero también pueden reducir la experiencia educativa a simples métricas y porcentajes.

El reto, entonces, es mantener el equilibrio: aprovechar el potencial de las TIC sin perder de vista la dimensión humana del aprendizaje, no para reemplazar al docente, sino para potenciar su rol como guía y mediador.

Cuando hablamos de conectividad, solemos pensar en velocidad o cobertura, pero rara vez en sentido. La conexión más importante es la que se teje entre las personas que aprenden, crean y comparten conocimiento, porque si algo he aprendido trabajando con tecnologías es que los sistemas funcionan gracias a las comunidades que los habitan, los cuestionan y los transforman.

El acceso a las TIC abre posibilidades inmensas, pero también desnuda nuestras brechas: la desigualdad digital, la dependencia tecnológica y la falta de pensamiento crítico frente a la información. Estas realidades nos obligan a replantear qué significa educar en un mundo digital, entendiendo que no basta con enseñar a usar una herramienta, sino que hay que formar ciudadanos digitales capaces de comprender el impacto de cada clic.

Las tecnologías de la información y la comunicación son, al mismo tiempo, espejo y motor del mundo que estamos construyendo. Reflejan nuestras virtudes —la creatividad, la curiosidad, la capacidad de innovar—, pero también nuestras fragilidades. Por eso creo que educar con TIC es, ante todo, educar en la ética del cuidado, la responsabilidad y la cooperación.

Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la tecnología no sustituye al ser humano, sino que lo amplifica. Si mantenemos ese principio como brújula, podremos construir entornos digitales más justos, inclusivos y conscientes.

