Por: Luis Martin Trujillo, Director del Centro de Recursos y Experiencias de Aprendizaje CREA de la Universidad Politécnico Grancolombiano

Hoy entiendo algo que antes no veía con tanta claridad: el aprendizaje digital redefine la manera en que comunicamos y construimos conocimiento en la educación actual. En el aprendizaje digital, comunicar ya no es solo transmitir información, es participar en procesos colectivos donde las conversaciones y los intercambios transforman la forma en que aprendemos.

Ya no hablamos de una sola voz, sino de múltiples voces que construyen sentido de manera conjunta. Esta transformación también redefine el aprendizaje, pues la colaboración adquiere un papel esencial. Aprender deja de ser una tarea individual, aislada o silenciosa, para convertirse en una experiencia compartida, donde cada persona aporta desde su contexto, realidad y perspectiva.

Esa construcción colectiva enriquece el aprendizaje y lo hace más significativo. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre estos temas en mi Mibook “Educación en la era digital: comunicación, colaboración e innovación”, desarrollado en el Politécnico Grancolombiano, a partir de una idea clara: lo digital no es un añadido, sino parte estructural del entorno educativo contemporáneo.

El aprendizaje digital como entorno del conocimiento

Allí expongo cómo la educación ya no puede entenderse sin la presencia activa de lo digital, no como complemento, sino como un componente intrínseco del escenario donde hoy ocurre el aprendizaje. Ignorar esta realidad es insistir en una mirada anclada en el pasado, desconectada de las dinámicas actuales de formación y construcción del conocimiento.

Uno de los aspectos que más destaco es la innovación. Resulta evidente que innovar no se limita al uso de herramientas tecnológicas; implica atreverse a transformar la manera en que concebimos la educación. Innovar es cuestionar lo tradicional y abrir paso a nuevas metodologías donde el estudiante deja de ser receptor pasivo y asume un rol protagónico.

Por eso resalto el concepto de ambientes innovadores de aprendizaje, entendidos no solo como espacios con recursos tecnológicos, sino como escenarios didácticos centrados en el estudiante. Innovar implica fomentar el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, el trabajo colaborativo y el uso consciente de la tecnología como mediadora del proceso educativo.

Innovar es repensar cómo y para qué aprendemos

Sin embargo, es necesario hacer una precisión clave: reducir la innovación educativa al uso de herramientas digitales es un error frecuente. La tecnología, por sí sola, no garantiza un cambio pedagógico ni transforma automáticamente las prácticas educativas. El verdadero cambio radica en la intención pedagógica y en el enfoque didáctico que se adopta.

Un ambiente verdaderamente innovador se caracteriza por la disposición del docente a transformar sus prácticas, investigar, integrar nuevos elementos y experimentar con estrategias didácticas distintas. También implica replantear la evaluación, ampliar el aula más allá del espacio físico y trabajar con metodologías activas que involucren al estudiante como protagonista del aprendizaje.

Además, estos entornos buscan desarrollar habilidades integrales: cognitivas, psicomotoras, afectivas y sociales, junto con actitudes y valores. Innovar exige repensar no solo qué se enseña, sino cómo se enseña y cómo se evalúa. Supone un diseño didáctico coherente que reconozca que educar sigue siendo, ante todo, una experiencia profundamente humana.

Ejemplos de estas transformaciones incluyen el aula invertida, la gamificación, los ambientes aumentados, los espacios basados en investigación y los entornos inclusivos de aprendizaje. Todos comparten un cambio de lógica: el estudiante deja de ser receptor pasivo y asume un papel activo, mientras el docente acompaña, orienta y facilita el proceso.

Por eso insisto en que el reto no está en adaptarnos a lo digital como si fuera una tendencia pasajera, sino en apropiarlo de manera crítica. Necesitamos formar estudiantes capaces de dialogar, cuestionar, colaborar y construir sentido en estos escenarios, asumiendo la educación digital como un compromiso y una oportunidad de transformación.

Para quienes estén interesados en profundizar en el papel de la comunicación, la colaboración y los ambientes innovadores en la educación, esta reflexión es una invitación a comprender la tecnología no como un fin, sino como una posibilidad para transformar, de manera estructural, la experiencia de aprender juntos en lo digital.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)