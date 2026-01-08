Meta apuesta por Manus, una empresa nacida en China que promete llevar la IA del chat al trabajo real

Meta confirmó la integración de Manus a su estrategia de inteligencia artificial, un movimiento que pasó casi en silencio, pero que encaja con los cambios que la compañía viene impulsando en este frente. La empresa suma una tecnología pensada no solo para interactuar con los usuarios, sino para ejecutar tareas dentro de sus plataformas.

Manus se apartó desde el inicio del modelo de asistente conversacional; su desarrollo se concentró en agentes capaces de investigar, analizar información y automatizar procesos sin depender de instrucciones constantes, una diferencia que empezó a marcar su adopción en el mercado.

El crecimiento fue rápido. De acuerdo con cifras divulgadas por la propia compañía, su agente procesó más de 147 billones de tokens y dio origen a más de 80 millones de computadoras virtuales, un volumen que muestra un uso intensivo en escenarios reales y no solo pruebas de laboratorio.

De China a Singapur, el recorrido de Manus

El proyecto tuvo sus primeros pasos en China. Allí, bajo la empresa Butterfly Effect Technology, el equipo liderado por Xiao Hong desarrolló las bases del agente de inteligencia artificial que luego se convertiría en Manus.

A medida que el producto ganó usuarios y visibilidad fuera del mercado chino, la empresa optó por mover su operación principal a Singapur. El traslado facilitó la expansión internacional y ayudó a posicionar la compañía en un entorno más abierto para acuerdos globales.

Hoy, Manus opera desde Singapur y mantiene allí su base principal. Aunque su origen está en China, la empresa no funciona bajo esa jurisdicción y se presenta como una plataforma con alcance internacional, un punto que resulta relevante en el contexto de su integración con Meta.

La apuesta de Meta por agentes que ejecutan tareas

Para Meta, la llegada de Manus responde a una visión que va más allá de mejorar respuestas automáticas. La compañía busca integrar agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar trabajo real en productos de consumo y soluciones empresariales, incluido Meta AI.

La idea es que estas herramientas puedan asumir tareas como análisis de información, automatización de procesos y apoyo operativo para empresas y creadores. En ese escenario, la tecnología de Manus se convierte en un complemento para acelerar esa transición.

Desde la empresa, el mensaje ha sido que la integración no altera su funcionamiento. Manus seguirá ofreciendo su servicio de suscripción, mantendrá su aplicación y continuará desarrollando su producto de manera independiente, ahora con el respaldo de la infraestructura y el alcance de Meta.

El recorrido de Manus, desde su origen en China hasta su llegada al ecosistema de Meta, refleja un cambio más amplio en la industria. La inteligencia artificial empieza a medirse por su capacidad de ejecutar tareas concretas, y no solo por la calidad de sus respuestas. En esa carrera, Meta decidió sumar una empresa que ya venía recorriendo ese camino.