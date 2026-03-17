¡Atención emprendedoras! Innpulsa Mujeres busca 5.900 empresarías para potenciar sus negocios

En el mes en el que se celebra el Día Mundial de la Mujer, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia y en alianza con el Centro Latinoamericano del Propósito (CLAP), ha abierto cupos para un programa que busca impulsar y apoyar negocios de 5.900 emprendedoras colombianas.

La iniciativa, denominada Innpulsa Mujeres, tiene como objetivo fortalecer micronegocios de la Economía Popular. Se enfoca en empresas lideradas por mujeres que operan en barrios, veredas y otros territorios donde ellas han sostenido históricamente la actividad productiva.

¿Qué pretende nnpulsa Mujeres y qué beneficios ofrece?

La intención de esta convocatoria es brindar a las empresas lideradas por mujeres mejores oportunidades de crecimiento y productividad. Las participantes recibirán acompañamiento en un proceso de formación y diagnóstico de sus negocios, con el fin de incrementar su eficiencia y abrir nuevas oportunidades comerciales.

“Las mujeres de la Economía Popular son una fuerza fundamental para el desarrollo de nuestros territorios. Con su trabajo sostienen miles de hogares, dinamizan las economías locales y mantienen vivo el tejido productivo de barrios, veredas y comunidades. Iniciativas como Innpulsa Mujeres buscan reconocer ese talento, fortalecer sus negocios y abrirles oportunidades para crecer, aumentar sus ventas y conectarse con nuevos mercados”, aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

De acuerdo con la presentación del proyecto, 3.540 de las seleccionadas recibirán hasta 20 horas de mentoría personalizada. Por otro lado, 1.610 participantes podrán cursar módulos virtuales y, lo más importante, 750 de ellas tendrán la posibilidad de participar en circuitos y ferias comerciales.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a esta convocatoria?

El programa del Gobierno está abierto para cualquier mujer que resida en el territorio colombiano. Un requisito indispensable es que su negocio cuente con al menos seis meses de operación verificable.

El programa aclara que se dará prioridad a las solicitudes de mujeres pertenecientes a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo mujeres rurales, comunidades de acogida, migrantes regularizadas (o en proceso de regularización), población LGBTIQ+ y víctimas del conflicto armado.

Si cumples con el perfil, puedes realizar la inscripción a Innpulsa Mujeres a través de este enlace. Los plazos para participar vencen el próximo 23 de marzo.

Imágenes: iNNPulsa