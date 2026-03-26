Histórico fallo pone en jaque a Meta y YouTube por la adicción de los jóvenes a redes sociales

Parece que el tiempo de “hacer lo que quieran” se les está acabando a los gigantes de Silicon Valley. Durante años, hemos escuchado debates interminables sobre si las redes sociales están diseñadas para engancharnos o si simplemente somos nosotros los que no tenemos autocontrol. Pues bien, la justicia finalmente ha tomado una posición clara y no es precisamente a favor de Mark Zuckerberg o de los directivos de Google.

En un veredicto que promete cambiar las reglas del juego, un jurado en el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, ha fallado en contra de Meta (dueña de Facebook e Instagram) y YouTube. El motivo es algo que muchos padres y psicólogos venían advirtiendo: sus plataformas son, por diseño, adictivas y perjudiciales para la salud mental de los menores de edad.

Un caso historico sobre la adicción de los jóvenes a redes sociales

La demanda presenta una serie de elementos históricos que la diferencian de otro tipo de casos similares. Para iniciar, la demandante (que en los documentos ha decidido mantener su identidad en secreto y solo es identificada con las siglas K.G.M) asegura que Meta, TikTok y YouTube ‘lastimaron’ su vida debido a ciertas funciones adictivas.

A pesar de que TikTok había aceptado un acuerdo, Meta y YouTube no habían cedido, convencidos de que era posible ganar el caso. El tribunal no ha estado de acuerdo y, en una decisión sin precedentes, ordenó a Meta pagar un 70% de los 3 millones de dólares solicitados en compensación. El otro 30% corresponde a Google.

De nuevo, la demanda no es importante por la cantidad que estas compañías tienen que pagar. Aunque no es la primera vez que se llama a estos gigantes a las cortes, la victoria de K.G.M llega en un momento en el que las redes sociales están siendo bombardeadas por demandas de ciudadanos, organizaciones o el mismo estado. Y lo que está diciendo el caso es que es probable que Meta, Google y TikTok terminen perdiendo una parte importante de estas demandas.

Porque lo curioso de la demanda es que su argumento no está centrado solo en la experiencia de la ‘víctima’, sino en la manera en la que funcionan las redes sociales. Dicho de otra manera, el juez está de acuerdo en que estos servicios están construidos de tal manera que crean comportamientos adictivos en los más jóvenes.

“Esta es la primera vez en la historia que un jurado ha escuchado el testimonio de ejecutivos y ha visto documentos internos que creemos que prueban que estas empresas eligieron las ganancias por encima de los niños”, dijo Joseph VanZandt, uno de los abogados de KGM, en un comunicado a The New York Times.

¿Qué respondieron Meta y YouTube?

Como era de esperarse, las compañías de tecnología se defendieron asegurando que la decisión del juez no tuvo en cuenta mucho del contexto moderno en el que trabajan estas plataformas, principalmente las protecciones que hoy ofrecen para evitar escenarios adictivos para los más jóvenes:

“Discrepamos respetuosamente con el veredicto y apelaremos. Trabajamos arduamente para mantener la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de las dificultades que implica identificar y eliminar a los usuarios malintencionados o el contenido dañino”, declaró Andy Stone, vocero de Meta. “Seguiremos defendiéndonos con firmeza y mantenemos la confianza en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”.

Imágenes: Archivo ENTER.CO