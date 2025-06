Eminem contra Mark Zuckerberg: la demanda millonaria que pone en jaque a Meta por 243 canciones

En un golpe directo al corazón corporativo de Silicon Valley, Eight Mile Style, la editorial musical de Eminem, ha demandado a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, por infringir los derechos de autor de 243 canciones del rapero. La cifra reclamada asciende a 109 millones de dólares, en un proceso que se adelanta en el Tribunal del Distrito Este de Michigan, muy cerca de Detroit, donde empezó todo.

Según el documento legal, Meta habría distribuido sin licencia los temas de Eminem en sus plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp. Las canciones se usaron como fondo en Reels, Remix y otros formatos virales, generando miles de millones de vistas sin pagar un centavo por ello.

Lo que parece una simple disputa sobre licencias musicales es, en realidad, una batalla de fondo. Eight Mile Style acusa a Meta de incurrir en una “infracción desenfrenada”, explotando la propiedad intelectual del rapero de forma consciente y lucrativa, mientras priva a los creadores de su retribución legítima.

Entre las canciones utilizadas sin permiso figuran himnos como Lose Yourself, Till I Collapse y The Real Slim Shady. No se trata de temas menores, sino de íconos culturales y activos millonarios cuyo valor se erosiona con cada reproducción no autorizada.

Meta, por su parte, se defiende afirmando que mantiene acuerdos con miles de sellos y editoriales en todo el mundo; incluso asegura haber negociado de buena fe con Eight Mile Style antes de que esta optara por judicializar el conflicto. Sin embargo, la editorial niega ese intento, y sostiene que jamás autorizó a Audiam, la entidad con la que Meta habría negociado, a actuar en su nombre.

El caso recuerda una batalla anterior que Eight Mile Style sostuvo contra Spotify. En 2023, demandó al gigante del streaming por 40 millones de dólares, pero perdió; un vacío legal permitió que la responsabilidad recayera sobre un tercero. Esta vez, sin embargo, la editorial parece decidida a ir hasta el final y ya solicitó un juicio con jurado.

¿Por qué este caso importa? Porque podría sentar un precedente en la economía digital de la música. El contenido generado por usuarios ha convertido plataformas como Instagram y TikTok en vitrinas musicales de escala global; no obstante, si estas utilizan canciones sin licencias, alguien se está enriqueciendo a costa de los creadores.

El impacto económico sería enorme. Si el tribunal falla a favor de Eight Mile Style, Meta tendría que pagar más de 100 millones de dólares y eliminar el contenido que incluya música de Eminem sin autorización. Esto obligaría a revisar los acuerdos musicales en toda la industria de redes sociales.

Además, el caso podría abrir la puerta a nuevas demandas de otros artistas cuyos catálogos hayan sido utilizados sin permiso. ¿Cuántos videos virales existen gracias a canciones no licenciadas? ¿Y quién se beneficia realmente de ese contenido?

Para Eminem, este caso no es solo legal, sino personal. A lo largo de su carrera ha defendido con uñas y dientes su independencia creativa, y Eight Mile Style es parte de ese legado: una empresa fundada para garantizar que los artistas mantengan el control sobre su obra.

El proceso, con espíritu 8 Mile, enfrenta a un desvalido legal con una megacorporación tecnológica. Pero el veredicto podría marcar la diferencia entre un ecosistema musical justo y un escenario donde los gigantes digitales siguen utilizando sin pagar.

Imagen: Generada con IA