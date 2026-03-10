Indonesia se suma a la moda: impondrá una prohibición de redes sociales para menores de 16 años.

¿Es momento de que los jóvenes dejen de pasar tanto tiempo en redes sociales? Otro país parece estar de acuerdo en que sí. Indonesia se ha sumado a la creciente lista de naciones que buscan poner límites estrictos a la vida digital de los más jóvenes y anunció oficialmente una prohibición de redes sociales para menores de 16 años.

Al igual que otras naciones que han implementado medidas similares, Indonesia justifica esta restricción como una necesidad urgente de proteger a los niños de amenazas como el ciberacoso, la explotación y la adicción digital. Esta medida sigue los pasos de países como Australia, consolidando una tendencia global de intervención estatal sobre las plataformas tecnológicas.

El fin de las cuentas para adolescentes en plataformas de alto riesgo

La normativa, firmada por la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, establece que los menores de 16 años no podrán tener cuentas en lo que el gobierno clasifica como plataformas de alto riesgo. La implementación de la restricción comenzará el 28 de marzo, afectando directamente a gigantes de la industria como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y X. Una adición relevante es que la norma no se limita a las plataformas tradicionales, sino que también incluye videojuegos con un componente social importante, como Roblox.

El objetivo del gobierno es que las empresas tecnológicas asuman la responsabilidad de la seguridad, evitando que los padres tengan que luchar solos contra los gigantes de los algoritmos. Según datos oficiales, casi la mitad de los niños en Indonesia han estado expuestos a contenidos inapropiados o han vivido experiencias de acoso en línea, lo que ha llevado al país a declarar una emergencia digital.

Esto significa que, al igual que en otros países, la ley exigirá a estas plataformas implementar mecanismos de verificación de edad que impidan el acceso a menores de 16 años. Si las compañías no cumplen con estas medidas para el 28 de marzo, se enfrentarán a multas millonarias o al riesgo de ser bloqueadas temporalmente en todo el país.

¿Estamos a las puertas de una prohibición de redes en gran parte del mundo?

Esta decisión no solo afecta la vida social de millones de jóvenes, sino que también representa un golpe al crecimiento de las plataformas digitales en una de las economías más grandes del sudeste asiático. Con una penetración de internet que roza el 80%, Indonesia es un mercado crítico para empresas como Meta y ByteDance.

La medida ha generado opiniones divididas. Mientras que muchos padres en Yakarta celebran la intervención estatal frente a la libertad excesiva que permiten los dispositivos móviles, expertos de la industria advierten que esto podría desplazar a los usuarios hacia servicios menos regulados. No obstante, el gobierno se mantiene firme en su postura de priorizar el bienestar infantil sobre los intereses comerciales de las grandes tecnológicas.

Con este anuncio, Indonesia se convierte en el primer país no occidental en implementar una restricción tan exhaustiva. Se une así a una corriente internacional, junto a Australia, España, Francia y el Reino Unido, que están evaluando o ejecutando leyes para restringir el acceso a contenidos nocivos. La presión sobre las redes sociales parece haber entrado en una fase de regulación sin precedentes a nivel mundial.

Imágenes: Foto de Helena Lopes