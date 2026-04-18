Airbnb destina USD 20.000 a organización en Medellín que apoya a víctimas de trata

El recurso hace parte del Fondo Comunitario de Airbnb, un programa global creado en 2020 con el objetivo de canalizar apoyo económico hacia iniciativas sociales lideradas desde los territorios. Para 2026, el fondo destinará más de un millón de dólares a 17 organizaciones en América Latina, incluyendo la entidad con sede en Medellín.

La selección de la Corporación Espacios de Mujer contó con el respaldo de anfitriones vinculados a la plataforma en la ciudad, quienes participaron en la identificación de necesidades locales. La intención es que los recursos se orienten a proyectos con impacto directo en comunidades específicas.

Con esta financiación, la organización busca ampliar sus programas de acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de explotación sexual o laboral. Esto incluye atención psicosocial, asesoría jurídica, formación para el empleo y la creación de espacios seguros que faciliten procesos de recuperación y autonomía.

Según explicó Betty Pedraza Lozano, directora de la corporación, el aporte permitirá fortalecer la cobertura de los servicios y llegar a más mujeres en situación de vulnerabilidad. También facilitará el desarrollo de actividades de prevención en comunidades donde existe riesgo de trata de personas.

Apoyo regional con enfoque local

El Fondo Comunitario de Airbnb ha distribuido más de 7,8 millones de dólares en América Latina desde su creación, beneficiando a más de 120 organizaciones. Sus líneas de acción se concentran en sostenibilidad ambiental, empoderamiento económico y proyectos dirigidos a prevenir abusos y formas de explotación.

En Colombia, la plataforma ha entregado más de 750.000 dólares a distintas iniciativas sociales, varias de ellas enfocadas en la protección de derechos y la atención a poblaciones vulnerables. La donación en Medellín se suma a ese historial de apoyo en el país.

Luis Masi, gerente senior de campañas para Sudamérica de habla hispana, señaló que la iniciativa busca respaldar a organizaciones con conocimiento directo de las problemáticas locales. En ese sentido, destacó el papel de Espacios de Mujer en la prevención de la trata y en la atención a víctimas.

Las organizaciones interesadas en acceder a este tipo de recursos no aplican mediante convocatorias abiertas tradicionales. El proceso se realiza a través de nominaciones, en muchos casos con participación de anfitriones de Airbnb y aliados comunitarios que identifican proyectos con trayectoria y resultados comprobables.

El Fondo Comunitario tiene como meta global distribuir 100 millones de dólares antes de 2030. Con este tipo de aportes, la compañía busca fortalecer redes locales de apoyo y promover soluciones sostenidas frente a problemáticas sociales complejas.