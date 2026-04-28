Colombia lidera la contratación de entrenadores de IA: estos son los perfiles más buscados

Colombia se posicionó como el país con mayor crecimiento en la contratación de entrenadores de inteligencia artificial en América Latina durante 2025. El dato no solo marca una tendencia regional, sino que también revela qué tipo de perfiles están ganando terreno en el mercado laboral y por qué las empresas están buscando habilidades cada vez más especializadas.

De acuerdo con el Reporte Global de Contratación 2025 de Deel, la demanda de estos profesionales en el país aumentó un 745% en un solo año. La cifra ubica a Colombia por encima de economías como Argentina, Brasil y México, y confirma el interés de compañías internacionales por talento capaz de trabajar con sistemas de IA en distintos idiomas y contextos.

El crecimiento no responde a una moda pasajera. La expansión de herramientas basadas en inteligencia artificial ha obligado a las empresas a reforzar equipos humanos que supervisen, ajusten y validen el comportamiento de estos sistemas. Ahí aparece el rol de los entrenadores de IA, una figura que combina conocimiento técnico, criterio analítico y dominio de contextos culturales.

Los perfiles que están buscando

El aumento en la contratación viene acompañado de una transformación en los cargos disponibles. En Colombia, los puestos más solicitados no se limitan a tareas básicas, sino que apuntan a perfiles con mayor nivel de especialización.

Entre los más demandados aparecen los entrenadores de IA generalistas, encargados de evaluar y mejorar respuestas de modelos; los testers de software con IA, que validan el funcionamiento de herramientas tecnológicas; y los traductores especializados, clave para adaptar sistemas a distintos idiomas y mercados.

También se abren oportunidades para profesionales de áreas como medicina, economía, matemáticas y lingüística, quienes participan en procesos más complejos como la validación de contenido técnico o la generación de datos de entrenamiento. Esto explica por qué el rol ha evolucionado desde funciones operativas hacia posiciones más sofisticadas.

El atractivo económico es otro factor que impulsa el interés. A nivel global, una parte importante de estos profesionales recibe entre 15 y 20 dólares por hora, mientras que perfiles más especializados pueden alcanzar rangos de entre 50 y 75 dólares. En casos de alta experticia, los ingresos superan los 100 dólares por hora.

¿Cómo funciona este tipo de trabajo y cómo aplicar?

El trabajo de un entrenador de IA consiste en interactuar con sistemas inteligentes para mejorar su desempeño. Esto incluye tareas como etiquetar datos, corregir respuestas, evaluar coherencia y asegurar que los resultados sean adecuados para contextos reales.

Las oportunidades suelen publicarse en plataformas globales de empleo y talento remoto, donde empresas buscan profesionales capaces de trabajar desde cualquier lugar. El dominio del inglés, habilidades analíticas y formación en áreas técnicas o específicas aumentan las posibilidades de acceder a estos cargos.

En muchos casos, el proceso de aplicación incluye pruebas prácticas en las que se evalúa la capacidad del candidato para analizar información, detectar errores y proponer सुधारas en respuestas generadas por inteligencia artificial.

El crecimiento de estos roles refleja un cambio más amplio: la tecnología no está reemplazando completamente a las personas, sino que está creando nuevas formas de trabajo donde el conocimiento humano sigue siendo determinante. En ese cruce entre automatización y criterio profesional, Colombia empieza a ganar protagonismo.