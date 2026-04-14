El ecosistema móvil está en alerta tras la filtración de los últimos resultados de rendimiento del esperado Redmi K90 Max, que se suma a la familia compuesta por el K90, el K90 Pro y el K90 Pro Max. Este dispositivo, identificado bajo el modelo 2604FRK1EC, ha dejado huella en la plataforma Geekbench 6, logrando cifras que lo posicionan directamente en la cúspide de la telefonía actual, con un hardware que promete eficiencia y potencia bruta. Su presentación está prevista para el 21 de abril de 2026 en China.



Los registros técnicos confirman que el terminal alcanzó los 3.513 puntos en la prueba de un solo núcleo y unos impresionantes 10.711 en multinúcleo. Estas métricas validan el uso del procesador MediaTek Dimensity 9500, una pieza de silicio de última generación que, apoyada en 16 GB de memoria RAM en el prototipo analizado, garantiza una fluidez excepcional para el usuario más exigente en todo tipo de escenarios.

Además, el dispositivo integrará un chip gráfico dedicado D2 orientado a mejorar la estabilidad de FPS y optimizar la carga gráfica en juegos exigentes. Este enfoque permite descargar trabajo del procesador principal, logrando un rendimiento más eficiente y sostenido, especialmente en sesiones prolongadas donde la estabilidad resulta clave frente a picos de potencia puntuales.

Especificaciones y procesador del Redmi K90 Max al descubierto

Más allá del procesador, el Redmi K90 Max destaca por un sistema de refrigeración sin precedentes en la industria móvil. La firma ha integrado el ventilador interno más grande fabricado hasta la fecha, capaz de reducir la temperatura del equipo hasta en 10 grados en apenas 100 segundos, optimizando así el rendimiento durante sesiones prolongadas de juego intensivo.

Esta solución térmica permite mantener tasas estables de hasta 144 FPS en juegos como Honor of Kings sin superar los 37 °C. Este comportamiento refleja un enfoque centrado en el rendimiento sostenido, donde la estabilidad durante largas sesiones es prioritaria frente a los resultados puntuales obtenidos en pruebas de benchmark sintéticas.

En cuanto a su autonomía, el dispositivo rompe moldes con una batería de 8.500 mAh y carga rápida de 100 W. A pesar de incluir componentes mecánicos para la ventilación, Xiaomi ha logrado mantener las certificaciones IP66, IP68 e IP69, lo que asegura resistencia al agua y al polvo sin comprometer el diseño ni la durabilidad.

Además, el dispositivo incorpora tecnologías como DC dimming y modos de protección ocular personalizados, orientados a reducir la fatiga visual durante usos prolongados. Este tipo de soluciones refuerza su enfoque en sesiones intensivas, donde la comodidad del usuario se vuelve tan importante como el rendimiento puro en escenarios de uso continuado.

Finalmente, el panel OLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 165 Hz llegará gobernado por Android 16 junto a la capa HyperOS 3. La pantalla utiliza tecnología M10 con un brillo máximo de hasta 3.500 nits, mejorando la visibilidad en exteriores y la precisión en escenarios de gaming competitivo.

Imagen: Editada con IA / Gemini