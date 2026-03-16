Gobierno pondrá a prueba el “Escudo Nacional Antidrones” para proteger a la población

El Gobierno colombiano prepara las primeras pruebas de un sistema tecnológico pensado para enfrentar una amenaza que ha ganado presencia en el conflicto armado: el uso de drones por parte de grupos ilegales.

El Ministerio de Defensa anunció que en los próximos días comenzará la fase de evaluación del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa que busca detectar, anticipar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas con fines criminales.

La propuesta apunta a crear una red de defensa aérea de corto alcance capaz de identificar drones hostiles y bloquear su operación antes de que representen un riesgo para la población o para la Fuerza Pública. El concepto recuerda, en menor escala, a sistemas de defensa como el Iron Dome de Israel, conocido por interceptar amenazas en el aire, aunque el proyecto colombiano se centra específicamente en drones y otras aeronaves no tripuladas.

Las primeras pruebas operativas se realizarán entre el 23 de marzo y el 10 de abril. Durante ese periodo se evaluarán diferentes tecnologías capaces de detectar drones, interferir sus comunicaciones o neutralizar su funcionamiento.

El objetivo de esta etapa es analizar varias soluciones tecnológicas disponibles en el mercado internacional antes de avanzar hacia un sistema más amplio que pueda desplegarse en zonas estratégicas del país.

Una defensa tecnológica frente al uso de drones

El uso de drones en manos de organizaciones ilegales se ha vuelto más frecuente en distintos conflictos alrededor del mundo, y Colombia no ha sido ajena a esa tendencia. Estos dispositivos pueden ser utilizados para vigilancia, transporte de explosivos o ataques contra instalaciones y unidades militares.

Ante esa situación, el proyecto busca incorporar sensores, radares y sistemas de interferencia electrónica que permitan detectar drones en el espacio aéreo cercano y neutralizarlos si representan una amenaza.

La iniciativa también contempla cooperación internacional. Colombia ha sostenido intercambios técnicos con ocho países: Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido.

El propósito de estos acercamientos es conocer experiencias en defensa aérea, sistemas antidrones y otras tecnologías que puedan aportar al desarrollo del proyecto.

Según el Ministerio de Defensa, más de 20 países han manifestado interés en ofrecer soluciones tecnológicas para el programa. Además, 115 empresas del sector defensa fueron invitadas a presentar propuestas.

Todas las ofertas serán evaluadas bajo criterios técnicos, jurídicos y financieros para identificar cuáles pueden responder mejor a las necesidades de seguridad del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que el proceso se desarrollará con supervisión institucional y acompañamiento de organismos de control, con el fin de garantizar transparencia en la selección de las tecnologías.

El proyecto tiene un valor estimado de 6,2 billones de pesos y forma parte de un plan más amplio para modernizar las capacidades de defensa mediante herramientas tecnológicas.

La Procuraduría General de la Nación realizará seguimiento al proceso y todos los contratos estarán cobijados por la Directiva 042 contra el soborno y otros mecanismos de control institucional.

Si las pruebas avanzan según lo previsto, el Escudo Nacional Antidrones podría convertirse en una de las principales apuestas tecnológicas de seguridad del país frente a un fenómeno que ya forma parte de los conflictos contemporáneos.