TikTok lanza una suscripción libre de publicidad: esto costaría

TikTok ha comenzado a implementar una suscripción mensual para aquellos usuarios que prefieran navegar en la red social sin interrupciones publicitarias.

Actualmente esta suscripción se está lanzando únicamente en el Reino Unido, donde los usuarios ya tienen la posibilidad de eliminar los anuncios pagando una cuota de £3,99 al mes, unos $21.000 pesos colombianos al cambio actual.

Por ahora no se sabe cuándo TikTok lanzará este plan en Colombia y otros países de América Latina. Lo que sí se ha confirmado es que desde el lunes la red social notificará a los mayores de edad en el Reino Unido sobre la posibilidad de unirse a la nueva suscripción mensual a cambio de disfrutar de una experiencia totalmente libre de anuncios.

Antes del 11 de noviembre, todos los usuarios deberán elegir entre pagar esta suscripción o mantener el acceso gratuito a la aplicación, lo cual implica seguir recibiendo publicidad segmentada según sus intereses.

De momento no habrá funciones extra para los suscriptores. Todos los usuarios seguirán teniendo acceso a las mismas funciones, creadores y contenidos. Para quienes se suscriban, la publicidad propia de la plataforma desaparecerá por completo. Por su parte, los videos en los que algunos creadores de contenido promocionan productos o servicios seguirán siendo algo normal en la red social.

La publicidad en nuestra plataforma ya está ayudando a miles de empresas británicas a llegar a nuevos clientes, aumentar las ventas y crear empleos, mientras que nuestra nueva opción sin anuncios da a las personas un mayor control sobre su experiencia”, dijo Kris Boger, director general de TikTok en Reino Unido.

El ejecutivo también describió que “juntas, ambas opciones garantizan un impacto económico real mientras ofrecemos a nuestra comunidad la flexibilidad para interactuar con TikTok de la manera que les convenga”.

Si bien TikTok sostiene que esta medida busca otorgar mayor autonomía sobre el uso de la plataforma, la realidad es que, para muchos expertos, es un derecho que tus datos no sean usados para publicidad, pero se ha convertido en un negocio para las grandes tecnológicas.

Tu privacidad: ¿un derecho o un negocio para las empresas?

Las redes sociales siempre se han presentado como servicios “gratuitos”. Pero en realidad gran parte de su modelo de negocio depende de los datos de los usuarios. Tus intereses, búsquedas y hábitos de navegación permiten a las plataformas vender publicidad segmentada a los anunciantes.

Ahora la idea de ofrecer un modelo libre de publicidad, o con menos publicidad, es una alternativa más que tienen las plataformas para generar ingresos. Pagas con tus datos o pagas una cuota mensual.

Además, no es solo un modelo de negocio atractivo. En algunos mercados, como en la Unión Europea y el Reino Unido, las autoridades ya han exigido a empresas como Meta brindar una opción a los usuarios. La idea es que sean ellos quienes decidan. Allí, los usuarios deben aceptar un consentimiento para seguir usando los productos de forma gratuita (con anuncios) o pagar una suscripción mensual.

La respuesta de las plataformas es bastante clara. Avisar de que existe una opción sin anuncios, por lo general de pago, o una opción gratuita en la que das tu consentimiento para recopilar tu actividad. Una vez que se deja de pagar, la recopilación de tu información se activará nuevamente.

Este tipo de “soluciones” confirma la verdad disfrazada detrás de la autonomía sobre la propia información de los usuarios. Ahora se ha convertido en una moneda de cambio y la privacidad en internet ya no es un derecho fundamental sino un negocio lucrativo.

Imagen principal: Solen Feyissa en Unsplash