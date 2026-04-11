XChat, la nueva aplicación de mensajería de la red social de Elon Musk, aterrizará en la App Store el próximo 17 de abril para convencer a los usuarios de que las conversaciones privadas dentro de X merecen un espacio propio en sus dispositivos. La herramienta busca ofrecer un lugar dedicado exclusivamente al chat privado, eliminando el exceso de información de la sección principal de la plataforma.

Tras un periodo de pruebas que se extendió a lo largo del año pasado, la compañía ha fijado por fin una fecha definitiva para que los propietarios de iPhone y iPad puedan descargarla. Con este lanzamiento, X busca competir con Signal, WhatsApp y Telegram en un mercado donde la confianza del usuario es fundamental.

XChat, app de mensajería sin anuncios ni rastreadores

La propuesta se centra en la privacidad. XChat llega con la promesa de no incluir anuncios ni rastreadores. El sistema emplea cifrado de extremo a extremo para que solo los participantes en una conversación puedan acceder a su contenido, evitando que terceros vean la información personal.

Entre sus funciones destaca la posibilidad de bloquear capturas de pantalla para evitar filtraciones, así como el envío de mensajes que desaparecen automáticamente una vez leídos. Con estas características, la compañía busca diferenciarse en un entorno donde la mayoría de competidores sigue monetizando la atención del usuario.

Además, la aplicación permite realizar videollamadas y gestionar chats grupales en una interfaz que, según las primeras imágenes publicadas en la App Store, luce minimalista y despejada. Quienes quieran ser los primeros en probarla ya pueden hacer la reserva en la tienda para recibirla de forma automática en cuanto se abra el despliegue el próximo viernes.

X divide la experiencia y apuesta por lo privado

Este movimiento representa un cambio de rumbo para la empresa de Musk. En lugar de condensar todas las funciones en una sola plataforma, X opta por segmentar la experiencia con una aplicación específica para las interacciones directas. El inicio de la app y la bandeja de mensajes privados responden a necesidades distintas, y mezclarlas en un mismo entorno complica su uso.

La clave será si los usuarios están dispuestos a instalar una aplicación adicional cuando ya cuentan con alternativas consolidadas en sus teléfonos. XChat llega con una base técnica sólida, pero su adopción dependerá de la confianza que X logre generar en un momento en que la plataforma atraviesa uno de sus periodos más controvertidos.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT