Las señales tradicionales del fraude digital se están quedando cortas. En Colombia, buena parte de las estafas ya no llega en correos mal escritos ni en enlaces torpes, sino en procesos que parecen legítimos: una verificación de identidad, una firma electrónica o un chat que luce como atención oficial.

Los datos ayudan a dimensionar el problema. Asobancaria reportó 309.158 reclamaciones por fraude digital en pagos y compras durante el primer semestre de 2025, una cifra que supera los 1.700 casos al día. A la vez, DataCrédito Experian encontró que el 36,6 por ciento de los colombianos dice haber sido víctima de al menos una estafa en el último año.

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La cifra puede ser más alta. Según ese mismo reporte, el 69 por ciento de las víctimas no denuncia. Eso deja una parte importante del problema por fuera de las estadísticas. Aun así, la alarma ya está instalada: el 97,7 por ciento de los encuestados cree que este tipo de fraude ocurre con frecuencia.

El cambio no está solo en la cantidad de casos, sino en la forma en que se ejecutan. De acuerdo con la información entregada por AUCO, los delincuentes están combinando datos filtrados, imágenes alteradas, documentos intervenidos y herramientas de inteligencia artificial para construir identidades creíbles y usarlas en bancos, fintech, inmobiliarias, comercios y plataformas de firma digital.

Cuando el engaño se mete en procesos que usas a diario

Eso cambia por completo la relación con el riesgo. El fraude puede aparecer justo cuando vas a abrir una cuenta, pedir un crédito, firmar un contrato o responder un mensaje de servicio al cliente. Como la maniobra se parece a un procedimiento corriente, detectarla deja de ser un reflejo automático.

Una de las modalidades más sensibles es la identidad sintética. Consiste en mezclar datos reales con elementos falsos, como una cédula obtenida en filtraciones, una foto generada con IA o la imagen de otra persona. Si una plataforma acepta archivos cargados desde la galería y no exige una prueba de vida en tiempo real, el margen para el engaño crece.

También está la suplantación por WhatsApp. Allí los delincuentes usan logos, nombres comerciales y perfiles que imitan cuentas empresariales para pedir datos, impulsar pagos o quedarse con códigos de verificación. El canal ayuda al engaño porque ya hace parte de la rutina y porque muchos trámites reales también pasan hoy por una conversación de chat.

La falsificación de documentos también se sofisticó. AUCO advierte que ya circulan cédulas con hologramas, datos válidos, fotos bien integradas y códigos manipulados capaces de pasar una revisión rápida. Eso vuelve insuficiente la simple inspección visual y obliga a mirar qué tan robusta es la validación que hace el sistema detrás.

¿Qué cambia para ti cuando la validación digital falla?

El mismo patrón aparece en la biometría facial. Algunos ataques intentan engañar a los sistemas con fotos impresas, imágenes en pantalla o capturas reutilizadas. El problema importa porque esa validación ya se usa en créditos, contratos, arriendos y autorizaciones digitales. Si el filtro es débil, la suplantación puede avanzar sin demasiados obstáculos.

Algo similar ocurre con la firma electrónica. Una de las alertas recientes es la manipulación de la geolocalización del dispositivo para hacer pasar como válido un trámite realizado desde un punto incoherente o restringido. Si vas a firmar en línea, conviene revisar si la plataforma confirma desde dónde se hace el proceso y qué otras capas de verificación aplica.

La lección es menos técnica de lo que parece. Antes de enviar una foto de tu documento, autorizar un pago o seguir una validación, conviene detenerte unos segundos y revisar si tú iniciaste el proceso, si el canal es oficial y si la verificación realmente ocurre en tiempo real. Esa pausa puede marcar la diferencia entre un trámite normal y una suplantación bien montada.

Si sospechas que tu identidad fue usada sin permiso o que caíste en una estafa, el tiempo juega en tu contra. La recomendación incluida en el material es actuar dentro de las primeras 24 horas y hacer el reporte por los canales oficiales del Estado o de la entidad involucrada, según el tipo de fraude.

Lo que dejan estos reportes es una advertencia sencilla: el fraude digital en Colombia ya no depende solo de que alguien cometa un descuido, sino de que el engaño se parece cada vez más a un proceso confiable. Por eso, más que memorizar trucos, hoy toca mirar con más calma cada validación, confirmar por vías oficiales y desconfiar de cualquier trámite que llegue sin contexto o con presión para actuar rápido.