Los servicios digitales de una ciudad no solo dependen de servidores y software. También necesitan vigilancia constante frente a ataques, filtraciones y fraudes. Con esa idea de fondo, la Alcaldía de Bogotá firmó un memorando de entendimiento con Kaspersky para trabajar en protección de infraestructura crítica, formación técnica e intercambio de información sobre amenazas.

La firma se realizó el 15 de mayo en Bogotá y abre una colaboración que aterriza en un punto sensible: cada vez que un trámite, una base de datos o una plataforma pública se vuelve digital, también aparece el riesgo de que un incidente afecte la operación del Distrito o la experiencia del ciudadano.

¿Qué cambia con esta alianza?

Uno de los frentes anunciados apunta al fortalecimiento de capacidades dentro del sector público. La cooperación contempla entrenamiento para funcionarios y equipos tecnológicos del Distrito, con la meta de mejorar prevención, detección y respuesta ante incidentes informáticos.

El memorando también menciona alfabetización digital para la ciudadanía. Aunque todavía no se conocen fechas ni rutas de acceso, la intención es acercar herramientas y buenas prácticas para reducir riesgos comunes en internet, desde engaños en línea hasta exposición de datos personales. A la vez, el intercambio de inteligencia sobre amenazas permitiría reaccionar con más rapidez frente a patrones de ataque.

La parte más sensible del acuerdo está en la infraestructura crítica. Ahí entran marcos, estándares y apoyo técnico para elevar la seguridad de sistemas esenciales. En la práctica, eso significa reducir la probabilidad de que una vulnerabilidad termine afectando servicios que la ciudad necesita mantener operando de forma estable.

¿Por qué importa más allá del anuncio?

La ciberseguridad suele hacerse visible cuando algo falla, pero su peso real está en evitar interrupciones antes de que ocurran. Para una ciudad que depende cada vez más de plataformas para atención, gestión y operación, reforzar esa capa de protección no es un asunto técnico aislado: también impacta la continuidad de los servicios y la confianza de quienes los usan.

Para Kaspersky, este es su primer memorando de cooperación en Colombia. Para Bogotá, representa la posibilidad de sumar conocimiento especializado en un terreno donde las amenazas cambian rápido y la reacción tardía suele salir cara. La colaboración, además, se alinea con una discusión más amplia sobre cómo proteger entornos públicos cada vez más digitalizados.

Si más adelante se habilitan convocatorias, talleres o materiales abiertos, esa será la vía para que ciudadanos y entidades interesadas se sumen a las actividades derivadas del acuerdo. Por ahora, lo confirmado son las líneas de cooperación y el inicio del trabajo conjunto entre el Distrito y la compañía.