Evite fraudes: ¿qué revisar antes de aceptar una cédula enviada por WhatsApp?

Una conversación fluida por WhatsApp, un documento de identidad en foto y la presión por cerrar rápido suelen ser suficientes para que muchas personas tomen decisiones que comprometen dinero o trabajo. Ese esquema, cada vez más frecuente en Colombia, también se ha convertido en un punto de partida para fraudes, suplantaciones y conflictos legales que pudieron evitarse con una revisión más cuidadosa.

El traslado de múltiples gestiones al entorno digital ha reducido tiempos, pero también ha cambiado la forma en que se construye la confianza. Hoy, acuerdos de arriendo, contrataciones o préstamos entre particulares pueden definirse sin un encuentro presencial, lo que exige nuevas precauciones. La facilidad para compartir documentos y datos personales no siempre va acompañada de mecanismos para validar su autenticidad.

Las autoridades han advertido sobre el aumento de denuncias relacionadas con prácticas ilegales en entornos financieros y comerciales. A esto se suman los casos de uso indebido de información personal para abrir productos bancarios o solicitar créditos sin autorización. En el ámbito laboral, las ofertas falsas continúan circulando con frecuencia, muchas veces respaldadas por identidades que parecen legítimas a simple vista.

Frente a este panorama, especialistas en verificación de información recomiendan dejar de lado la idea de que una búsqueda rápida o una imagen de documento bastan para confirmar quién está al otro lado de la conversación.

Para Santiago Montoya, CEO de AUCO, uno de los problemas más frecuentes está en la confianza que se deposita en verificaciones superficiales. El directivo advierte que muchas personas asumen que recibir una foto de la cédula o hacer una búsqueda rápida en internet es suficiente para validar a alguien, cuando en realidad esa información puede ser incompleta o incluso engañosa.

A su juicio, cuando hay dinero, empleo o patrimonio involucrado, tomar decisiones con datos a medias aumenta el riesgo de fraudes, por lo que insiste en la necesidad de revisar con mayor detenimiento antes de avanzar en cualquier acuerdo.

Verificar antes de confiar

El primer paso es básico, pero suele pasarse por alto: comprobar que la persona con la que se interactúa coincide realmente con el documento que envía. Una fotografía puede haber sido editada, reutilizada o compartida sin consentimiento. Por eso, la validación no debería limitarse a recibir un archivo, sino a confirmar coherencia entre identidad, comunicación y rol en el acuerdo.

Luego, es recomendable revisar si existen registros públicos asociados al nombre entregado. Esto no implica asumir culpabilidad ante cualquier coincidencia, pero sí permite identificar si hay información que amerite profundizar antes de avanzar.

También resulta útil consultar antecedentes administrativos disponibles en plataformas oficiales. Este tipo de datos puede aportar elementos relevantes cuando se trata de vínculos laborales, manejo de recursos o responsabilidades contractuales.

A lo anterior se suma la revisión en fuentes abiertas. Buscar menciones en medios de comunicación o en internet puede ayudar a detectar situaciones previas, reclamos o inconsistencias. Aunque estos hallazgos deben analizarse con criterio, funcionan como señales para hacer preguntas adicionales.

El cierre: donde más se cometen errores

Uno de los momentos más críticos ocurre justo antes de concretar el acuerdo. Es habitual que, tras una revisión inicial, las personas bajen la guardia al firmar documentos o realizar transferencias. En ese punto, la falta de claridad sobre quién asume la responsabilidad o en qué condiciones se pactó el negocio puede generar problemas posteriores.

Dejar evidencia de todo el proceso es una medida sencilla que reduce riesgos. Guardar conversaciones, verificar la calidad en la que actúa la otra parte —si lo hace como persona natural o en representación de una empresa— y asegurarse de que las condiciones estén por escrito puede marcar la diferencia.

En un entorno donde las interacciones digitales son la norma, tomarse un tiempo adicional para validar información no retrasa un negocio; lo protege. La rapidez puede ser útil, pero cuando se trata de decisiones que involucran recursos o estabilidad laboral, la verificación sigue siendo una de las mejores herramientas disponibles.