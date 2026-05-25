La Federación Colombiana de Fútbol y Claro anunciaron una convocatoria nacional para elegir a los jugadores que integrarán la Selección Colombia de eFootball, el equipo que representará al país en la Copa Mundial de la FIFAe 2026, programada para agosto en formato virtual.

La competencia estará dividida en dos categorías: consola y dispositivos móviles. En ambos casos, los participantes deberán competir en equipos de dos personas. El torneo arrancará con una fase clasificatoria online y terminará con una final presencial en Bogotá.

La convocatoria llega en un momento en el que los esports siguen creciendo en Colombia y cada vez más jugadores ven en los videojuegos competitivos una oportunidad para entrar a circuitos profesionales o representar al país en eventos internacionales.

¿Cómo será el torneo para elegir a la Selección Colombia?

La fase virtual reunirá a 128 equipos por categoría. Las clasificatorias se jugarán entre el 27 de mayo y el 4 de junio. Después, los mejores equipos avanzarán a las semifinales y finales presenciales del 6 de junio en Claro Gaming, ubicado en el centro comercial Plaza Claro, en Bogotá.

Los jugadores seleccionados conformarán oficialmente la Selección Colombia de eFootball, que disputará la FIFAe World Cup 2026.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de mayo y el proceso se realizará de manera digital. Los interesados podrán participar tanto desde consola como desde celulares, algo que amplía el acceso para jugadores que no necesariamente cuentan con equipos de última generación.

La iniciativa también refleja cómo el fútbol tradicional y los deportes electrónicos empiezan a compartir cada vez más espacios. Hoy, federaciones deportivas y marcas tecnológicas ven en los videojuegos competitivos una forma de conectar con nuevas audiencias.

Link inscripción jugadores consolas: AQUÍ

Link inscripciones jugadores dispositivos móviles: AQUÍ

El crecimiento del gaming competitivo en Colombia

Claro Gaming será el escenario de la etapa final del torneo. Este espacio fue creado para competencias de esports y cuenta con infraestructura enfocada en gaming competitivo, incluyendo conexiones de baja latencia y zonas de alto rendimiento.

En Colombia, los torneos de videojuegos han ganado relevancia durante los últimos años gracias al aumento de jugadores en títulos deportivos, shooters y juegos móviles. El crecimiento de las conexiones de fibra óptica y las redes 5G también ha impulsado la participación en competencias online.

La convocatoria de la FCF y Claro pone al eFootball™ en una vitrina distinta: la de representar oficialmente al país en una competencia avalada por FIFA.

Quienes quieran participar deberán registrarse antes del cierre de inscripciones y cumplir las condiciones del reglamento oficial del torneo.