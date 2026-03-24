¿Qué haría Jesús en esta situación? Si alguna vez te hiciste esa pregunta en un momento difícil de tu vida, ya no tendrás que caminar entre hipotéticos, pues muy pronto un videojuego te permitirá caminar en las sandalias del hijo de Dios: Jesus Simulator.

Y es que el género de simuladores nos ha permitido cumplir nuestras fantasías más ocultas: desde ser un piloto de avión o conducir camiones, hasta causar terror como una cabra. Pero Jesus Simulator propone un videojuego en el que tomes el control de Jesús, viviendo algunos de los eventos más importantes de su historia y vida. O al menos esa es la idea, porque lo que dejan el tráiler y las primeras descripciones es la impresión de un título con más potencia para crear memes que para despertar la fe.

Jesus Simulator: ¿Qué pasaría si la Biblia se mezclara con Skyrim?

Gracias a varios medios que han podido probar la demo, tenemos una idea bastante completa de cómo funciona. Se trata de un juego de tipo rol y simulación en el que el jugador experimentará los capítulos más relevantes de la vida de Cristo. De acuerdo con la descripción oficial, las personas pueden dar sermones, hacer milagros e incluso trabajar como carpinteros en el taller del Mesías.

Hasta aquí, puede que algunos piensen que, pese a lo ridículo de la idea, es una premisa muy original. La posibilidad de un simulador que te permita crear tu propia versión de Jesús y realizar milagros suena tan blasfema como interesante. Pero esto sería cierto si el título fuera, en verdad, un simulador puro. En vez de eso, todo parece indicar que está más cercano a un RPG de acción.

En cada nivel, inspirado en un evento bíblico, el jugador debe cumplir misiones para avanzar. Es un título bastante lineal que no entrega muchas libertades al momento de contar su historia. Esto es un punto negativo, porque los buenos simuladores entienden que parte de la diversión reside en la libertad; por lo tanto, el juego parece ser un falso mesías.

Hombre de poca fe… y de pocos gráficos

Si el problema anterior no es suficiente para quitarte la motivación, el primer tráiler de Jesus Simulator debería bastar. El juego parece tener los gráficos de un título para la PS3 y la jugabilidad de esos programas que sospechas podrían contener un troyano ruso.

El desarrollador, VRCForge Studios, no tiene mucha experiencia previa. Su perfil de Steam no cuenta con muchos títulos terminados, sino con una serie de proyectos próximos que no ofrecen más que un nombre e imágenes claramente creadas con inteligencia artificial.

Vice tuvo la oportunidad de probar el videojuego y, de acuerdo con sus primeras impresiones, es una obra con una premisa única pero de ejecución dudosa. Uno de los segmentos más llamativos describe una sección inspirada en el ayuno en el desierto: allí te encontrarás con ángeles que te pedirán luchar para entrenarte antes de que aparezca Satán y decidas rechazar su oferta lanzándole rayos láser al estilo Dragon Ball Z.

Jesus Simulator será lanzado a través de Steam el próximo 26 de marzo, en una coincidencia perfecta para aquellos que buscan un juego para Semana Santa.

Imágenes: Steam