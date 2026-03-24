Nintendo lanzaría una nueva versión de la Switch 2 con ‘batería removible’

Un nuevo modelo de la Switch 2 está en camino… pero no es la versión más económica que esperabas. Según un reporte reciente de Nikkei, parece que Nintendo está preparando una nueva versión de la consola con una diferencia clave: los usuarios podrán remover de manera mucho más fácil su batería, así como también la de los Joycons.

Hay una pequeña ‘trampa’ en su lanzamiento: esta versión de la Switch 2 solo estaría disponible para Europa.

La ley del “Derecho a Reparar” es el motivo de esta nueva Switch 2

El lanzamiento de este nuevo modelo no se trata de un capricho por consentir a los usuarios del Viejo Continente. La razón detrás de este rediseño es la estricta normativa de la Unión Europea sobre baterías y sostenibilidad. Para febrero de 2027, todos los dispositivos electrónicos portátiles vendidos en la región —consolas de videojuegos incluidas— deberán permitir que los usuarios finales puedan retirar y reemplazar sus baterías de forma sencilla.

De acuerdo con el informe de Nikkei, Nintendo ya está modificando las especificaciones técnicas de la Nintendo Switch 2 para cumplir con este mandato. Esto no solo afectaría a la consola principal, sino también a los Joy-Con 2, cuyos componentes internos tendrían que ser rediseñados para que sus pequeñas baterías de iones de litio no dependan de pegamentos industriales o procesos de desmontaje complejos que invaliden la garantía.

¿Qué significa realmente ‘batería extraíble’ en 2026?

Antes de que los más nostálgicos imaginen un regreso a la época de la Game Boy donde podías cambiar pilas en segundos, es importante moderar las expectativas. En el contexto de la legislación actual, ‘fácilmente reemplazable’ suele referirse a un diseño que no requiera herramientas especializadas o calor para disolver adhesivos.

Es probable que veamos una estructura similar a la de las antiguas laptops o incluso a la Nintendo 3DS: una tapa trasera asegurada con tornillos estándar que, al retirarse, dé acceso directo a la celda de energía. Para los entusiastas del DIY (hazlo tú mismo), esto es una victoria contra la obsolescencia programada, permitiendo que la vida útil de la consola se extienda por años sin depender del servicio técnico oficial.

La gran pregunta que circula en foros y redes sociales es qué pasará con los usuarios en América y Japón. Por ahora, el reporte indica que Nintendo no tiene planes inmediatos de estandarizar este modelo a nivel global. Producir dos versiones distintas de una misma consola (una con batería sellada y otra con diseño modular) suena a una pesadilla logística, pero podría ser una estrategia para reducir costos de fabricación en regiones donde la ley no les exige cambios.

Sin embargo, el informe deja una puerta abierta: si la conciencia del consumidor sobre el derecho a reparar aumenta en mercados como Estados Unidos o Japón, Nintendo consideraría unificar el diseño. Mientras tanto, los coleccionistas y usuarios intensivos en nuestra región ya están mirando con interés el mercado de importación para asegurar su unidad.

Imágenes: Nintendo