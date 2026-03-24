Epic, desarrollador de Fortnite, despedirá más de 1000 empleados

Ni siquiera Epic se está salvando de la ronda de despidos masivos que está afectando a la industria de los videojuegos. En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la industria del gaming este marzo de 2026, la compañía liderada por Tim Sweeney ha anunciado el despido de más de 1.000 trabajadores.

Epic Games asegura que el juego no está ganando dinero

La razón principal esgrimida por la directiva de Epic Games ha sido un argumento que puede ser difícil de creer: la empresa ha estado gastando significativamente más dinero del que ingresa. Durante años, Epic mantuvo una estrategia de crecimiento agresiva, invirtiendo miles de millones de dólares en nuevos modos de juego o alianzas con compañías como Disney. Sin embargo, la sostenibilidad financiera se ha vuelto inalcanzable bajo la estructura actual.

Tim Sweeney, CEO de la compañía, admitió en un comunicado interno que fue “poco realista” pensar que podrían atravesar esta transición sin realizar recortes masivos. La realidad es que, aunque Fortnite sigue siendo una máquina de generar dinero, los márgenes de beneficio han cambiado drásticamente.

¿Por qué Fortnite no está siendo ‘rentable?

Uno de los puntos clave para entender este fenómeno es el éxito de su ecosistema de creadores. Epic Games decidió compartir el 40% de los ingresos netos de la tienda de objetos con aquellos que diseñan islas y experiencias dentro del juego. Si bien esto ha mantenido el título fresco y lleno de novedades, también significa que Epic se queda con una porción mucho más pequeña de la torta que antes.

Este no es el único cambio. Aunque Epic está lanzando skins con celebridades, memes o personajes icónicos lo cierto es que los usuarios pasan activamente en el juego. Esto, ha forzado a la empresa a reevaluar sus prioridades. Ya no basta con tener millones de jugadores; ahora es necesario que esos jugadores sean rentables dentro de un modelo de negocio que se ha vuelto mucho más costoso de mantener.

No todo es culpa de las decisiones internas. Epic Games también está lidiando con un mercado global mucho más hostil. Tras años de batallas legales contra Apple y Google, la empresa se encuentra todavía en las “etapas iniciales” de su regreso triunfal a los dispositivos móviles. La ausencia de Fortnite en las tiendas oficiales de apps durante tanto tiempo dejó un vacío que otros títulos han sabido aprovechar.

¿Qué pasará con Unreal Engine y otros proyectos?

A pesar de la magnitud de los despidos, que representan aproximadamente el 20% de su fuerza laboral, Epic Games ha sido enfática en que su “núcleo de desarrollo” no se verá tan afectado. La prioridad sigue siendo el Unreal Engine, el motor gráfico que impulsa no solo sus juegos, sino gran parte de la industria del cine y la televisión actual.

Sin embargo, otros proyectos periféricos no han corrido con la misma suerte. La empresa ha decidido cerrar modos de juego que no lograron traccionar lo suficiente, como Rocket Racing y ciertas experiencias musicales de Fortnite Festival. Esta “limpieza de casa” busca concentrar los recursos en lo que realmente funciona: el Battle Royale principal y las herramientas de desarrollo para terceros.

Imágenes: Epic Games