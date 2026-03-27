¡Casi 1000 dólares! Sony anuncia un incremento en el precio de la PlayStation 5 en todo el mundo

Sony ha anunciado que el precio de la Playstation 5 incrementará en todo el mundo, alcanzando casi los $1.000 dólares.

Definitivamente, comprar una consola nueva en 2026 va a ser un lujo exclusivo de pocos. PlayStation acaba de anunciar un incremento global en el precio de todos los modelos de la PlayStation 5. De acuerdo con la compañía, la decisión se tomó después de un primer trimestre marcado por fuertes presiones económicas.

Con los cambios más recientes, los precios de la PlayStation 5 quedarán de la siguiente manera (es importante notar que los valores para nuestro país se ajustan según otras regiones y el distribuidor):

PlayStation 5 con lector de disco: de $549 a $649 dólares (incremento de 100 dólares).

PlayStation 5 digital: de $499 a $599 dólares (incremento de 100 dólares).

PlayStation 5 Pro: de $759 a $899 dólares (incremento de 150 dólares).

“Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y, tras una cuidadosa evaluación, hemos llegado a la conclusión de que este era un paso necesario para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a los jugadores de todo el mundo“, declaró Sony en su blog oficial.

El costo de las consolas podría tocar techos históricos en 2027

El incremento en los precios de hardware es un fenómeno que preocupa a la comunidad desde el año pasado. La señal de alerta es clara: con este ajuste, estamos muy cerca de ver la primera consola de videojuegos en alcanzar los 1000 dólares como precio de venta al público.

Es un récord que depara malas noticias para los entusiastas. Hasta hace un par de años, la tendencia dictaba que, tras un tiempo en el mercado, las consolas bajaban de precio. Sin embargo, en 2026 y 2027, comprar una PS5 Pro resulta más costoso que el día de su lanzamiento, algo que desafía la lógica tradicional del mercado.

Este no es un movimiento exclusivo de Sony. Nintendo ha reducido la producción de sus sistemas y aseguró que analiza incrementar sus precios este año. Por su parte, Xbox ya subió sus costos en 2025 y existen rumores de un nuevo ajuste inminente.

El efecto también impacta a la próxima generación de consolas. Un reporte reciente asegura que Sony considera aplazar el lanzamiento de la PlayStation 6, previendo un panorama donde el costo de fabricación la sitúe fuera del alcance de la mayoría de los usuarios.

La crisis de las memorias RAM: el culpable del precio de la PS5

Aunque varios factores afectan el mercado, el principal responsable es el aumento de precio en las memorias RAM. Este componente ha sufrido un alza estrepitosa debido al auge de la inteligencia artificial, pasando de ser un elemento secundario a la razón principal por la que adquirir tecnología es tan caro hoy en día.

El problema es que, por ahora, no parece haber una solución cercana. La inversión en IA sigue creciendo y, aunque empresas como Google desarrollan modelos que requieren menos recursos, no es una tecnología que se esté aplicando de forma masiva en la manufactura actual.

Imágenes: Sony