Roblox lanza cuentas por edad: así funcionarán Roblox Kids y Roblox Select desde junio

La plataforma de videojuegos Roblox anunció una nueva estructura de cuentas basada en la edad que comenzará a implementarse en junio de 2026. La iniciativa busca ofrecer entornos más seguros para niños y adolescentes, mediante restricciones de contenido, ajustes automáticos y herramientas ampliadas para padres.

El cambio introduce dos tipos de cuentas. Por un lado, “Roblox Kids”, dirigida a menores entre 5 y 8 años, y por otro, “Roblox Select”, pensada para usuarios entre 9 y 15 años. Ambas opciones estarán vinculadas a catálogos de juegos seleccionados que se actualizan de forma dinámica, con filtros adicionales que buscan limitar el acceso a contenidos no apropiados.

En el caso de las cuentas Roblox Kids, los usuarios solo podrán ingresar a juegos con clasificaciones de contenido “Mínima” o “Leve”. Además, todas las funciones de comunicación estarán desactivadas por defecto, lo que reduce la interacción con desconocidos dentro de la plataforma. Este tipo de cuenta también tendrá una apariencia visual distinta para facilitar su identificación.

Para los usuarios de 9 a 15 años, las cuentas Roblox Select permitirán acceder a contenidos con clasificación hasta “Moderada”. Las configuraciones de comunicación se mantendrán activas según la edad, aunque seguirán bajo supervisión. Al igual que en el caso anterior, el sistema asignará automáticamente el tipo de cuenta mediante verificación de edad o con el respaldo de padres o tutores.

Un sistema que evoluciona con la edad

Uno de los elementos centrales de esta actualización es la progresión automática. A medida que los usuarios cumplen años, sus cuentas cambian sin necesidad de realizar ajustes manuales. Al llegar a los 9 años, un perfil Roblox Kids se convierte en Roblox Select, y al cumplir 16 años pasa a una cuenta estándar sin restricciones adicionales.

El acceso a funciones más amplias dependerá también de la verificación de edad. Aquellos usuarios que no completen este proceso tendrán limitaciones más estrictas, como la imposibilidad de comunicarse o de acceder a juegos con clasificaciones superiores.

Más control para padres y selección continua de contenido

La compañía también reforzó sus controles parentales. A partir de esta actualización, los adultos podrán gestionar con mayor detalle la experiencia de sus hijos, incluyendo la posibilidad de bloquear juegos específicos, controlar el chat y aprobar títulos que no estén habilitados por defecto para la edad del menor.

Otra novedad es el sistema de evaluación continua de juegos. Además de la moderación existente, Roblox aplicará un proceso adicional para determinar qué contenidos son aptos para menores de 16 años. Este incluye verificación de desarrolladores, análisis del comportamiento de los usuarios mayores y revisión constante de reportes.

Los juegos que no cumplan con ciertos criterios, como evitar temas sensibles o dinámicas sociales complejas, quedarán excluidos automáticamente de los catálogos para menores.

Hacia finales de 2026, la plataforma planea adoptar el sistema internacional de clasificación por edades de la International Age Rating Coalition, lo que permitirá ajustar las recomendaciones según las normas de cada región.

Con estos cambios, la compañía busca ofrecer una experiencia más controlada y adaptada a cada etapa de desarrollo, al tiempo que amplía las herramientas de supervisión para las familias dentro de uno de los ecosistemas de videojuegos más usados por menores en el mundo.