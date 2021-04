Epic Games está perdiendo 300 millones de dólares con sus exclusivos

La tienda de Epic Games está haciendo esfuerzos importantes por competir con Steam. Una de las piedras de esta iglesia está en, por ejemplo, regalar una cantidad considerable de juegos gratis a sus usuarios. Pero un punto igual de importante está en el de obtener juegos exclusivos. Lo que esto garantiza es que solo a través de esta tienda se podrán jugar, quitando la oportunidad a Steam al mismo tiempo que fuerza a otros usuarios. Por ejemplo, juegos como ‘Bugsnax’, ‘Darkest Dungeon II’ o ‘Hitman 3’ solo pueden ser adquiridos en la Epic Games Store.

Lo que muchos no saben es que estos contratos de exclusividad son bastante costosos. Epic debe pagar a los desarrolladores una considerable cantidad de dinero para mantener a los juegos en su plataforma. Una estrategia que, al menos financieramente, no ha sido la mejor para la plataforma.

PC Gamer reveló que en 2020 Epic Games invirtió cerca de 444 millones de dólares en acuerdos de exclusividad (una respuesta a su actual pelea con Apple. Estos acuerdos con los desarrolladores exigen que, como mínimo, los juegos se queden por fuera de Steam al menos un año. Esto es una apuesta importante, pues asegura un avance de inversión en títulos que pueden o no terminan correspondiendo en ventas los montos invertidos. Por ejemplo, Epic Games habría invertido 10.45 millones de dólares en Control.

Sin embargo, al final del día, de los 700 millones de dólares que sus jugadores gastaron en títulos el año pasado, solo 265 millones correspondieron a estos títulos exclusivos. Apple reviso estos números y, al parecer, Epic Games va a perder al menos 300 millones de dólares solo en los acuerdos de exclusividad.

Los datos presentados por Apple quieren fortalecer su caso ante Epic Games. El argumento de la defensa es que, a diferencia de la App Store, la tienda de juegos de Epic Games no está sostenida en un modelo sostenible y que, en la realidad, es muy poco rentable.

Sin embargo, es un argumento que Tim Sweeney, el presidente de Epic Games, descartó de manera rápida. Contrario a lo esperado, Sweeney se mostró orgulloso y aseguró que esta estrategia ha probado ser un éxito enorme al momento de alcanzar y conectar a los jugadores con juegos.

That’s right! And it has proven to be a fantastic success in reaching gamers with great games and a fantastic investment into growing the business! https://t.co/MN8OjM5FEP pic.twitter.com/Yl0LmCZjKB

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 10, 2021