Tim Cook testificará en el caso Epic Games vs. Apple

No hay nadie mejor para expresar el punto de vista de una empresa que su propio CEO; por eso, Tim Cook, CEO de Apple, tendrá que testificar en el caso de Epic Games vs. Apple y podría durar siete horas sentado bajo juramento.

Inicialmente, Epic Games quería citar a Tim Cook por ocho horas, pero Apple citó una doctrina que protege a altos cargos corporativos de ser llamados a atestiguar y propuso que fueran solo cuatro horas; al final el juez decidió que el CEO debería sentarse por siete horas. Thomas S. Hixon, juez encargado del caso aseguró que la norma solo aplica cuando el alto ejecutivo no conoce o puede no poseer la información necesaria para aclarar las dudas sobre el caso, pero que en esta ocasión «no hay nadie mejor que él para testificar sobre como Apple ve la competencia y el mercado», informa el portal Gizmodo.

Hixon, además, le negó la solicitud de Apple de solicitar la presentación de documentación interna de Samsung como prueba de que sus políticas en la App Store son muy similares a las de cualquier otra tienda de aplicaciones. De acuerdo con el juez, la empresa coreana no está envuelta en la demanda de Epic Games y sería un giro raro de la relación de las dos compañías para desviar la atención; además, aseguró que, si el creador de videojuegos y Samsung tienen un acuerdo, este no demostraría que Apple no tiene estrategias de monopolio.

La decisión de quién es el ganador de la batalla Epic Games vs. Apple no se conocerá hasta julio, pero probablemente seguiremos escuchando de golpes aquí y allá en el intermedio.

Imagen: Epic Games.