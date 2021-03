Epic Games adquiere el estudio detrás de ‘Fall Guys’

Mediatonic, el desarrollador responsable de ‘Fall Guys’, ha sido adquirido por Epic Games. La noticia fue compartida por la empresa a través de una publicación en sus redes sociales. Por su lado, Epic Games anunció la compra a través de una publicación en su blog.

HUGE NEWS!@Mediatonic are pleased to announce that we’ve joined the @EpicGames family!

What does this mean? I’m glad you asked!

FAQ:https://t.co/QpiEHemUca pic.twitter.com/ZcGaoooljz

— Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) March 2, 2021