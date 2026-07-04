¿Cambiar tu celular por uno con 5G? Esto debes revisar antes de comprar

La llegada del 5G ha convertido esta tecnología en uno de los principales argumentos para vender celulares nuevos. Sin embargo, si estás pensando en reemplazar tu teléfono únicamente porque no es compatible con esta red, es posible que aún no sea el mejor momento para hacerlo.

Aunque el despliegue del 5G continúa creciendo en Colombia, el 4G sigue siendo la red que utilizan la mayoría de los usuarios. Eso significa que, para muchas personas, comprar un celular con 5G no cambiará de forma significativa la experiencia diaria, al menos por ahora.

Las cifras más recientes del Ministerio TIC muestran que cerca de siete millones de usuarios ya utilizan 5G. Sin embargo, la diferencia frente al 4G todavía es amplia: esta tecnología suma 38,8 millones de accesos y continúa siendo la principal forma de conexión móvil en el país.

La explicación está en la cobertura. Actualmente existen 2.462 estaciones base 5G distribuidas en 148 municipios, por lo que todavía hay muchas ciudades y zonas donde esa red aún no está disponible o funciona de manera limitada.

Esto significa que un celular compatible con 5G seguirá conectándose a redes 4G cuando no encuentre cobertura de la nueva tecnología. En otras palabras, pagar más por un equipo 5G no garantiza que puedas aprovechar inmediatamente sus ventajas.

Más importante que el 5G: las características que realmente cambian la experiencia

La docente del Colegio de Ingeniería de UNICOC, Olga Patricia Miranda Gómez, explica que el 5G ofrece velocidades de descarga entre cinco y diez veces superiores al 4G y reduce considerablemente la latencia, una ventaja especialmente útil para videojuegos en línea y aplicaciones que requieren respuestas casi instantáneas.

No obstante, para actividades que hacen la mayoría de los usuarios, como enviar mensajes por WhatsApp, navegar en redes sociales, revisar el correo electrónico o ver series y videos en plataformas de streaming, la diferencia suele ser poco perceptible.

Por esa razón, antes de cambiar de celular conviene revisar otros aspectos que influyen mucho más en el uso diario del dispositivo. La duración de la batería, la memoria RAM, el procesador, el almacenamiento, la calidad de la cámara y las actualizaciones de seguridad pueden marcar una diferencia mucho mayor que el tipo de red al que puede conectarse el equipo.

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También persiste la idea de que el 4G desaparecerá pronto y que un celular compatible con esa tecnología quedará obsoleto en poco tiempo. La realidad es distinta. Las redes 4G seguirán operando durante varios años mientras el despliegue del 5G continúa ampliándose en Colombia.

Entonces, ¿vale la pena cambiar de celular únicamente por el 5G? La respuesta depende de cada usuario. Si ya necesitas reemplazar tu equipo porque presenta fallas o quedó limitado para tus necesidades, elegir un modelo de gama media compatible con 5G puede ser una compra inteligente pensando en los próximos años. Pero si tu teléfono 4G aún ofrece un buen rendimiento y cumple con lo que necesitas, no existe una razón técnica para cambiarlo solo por acceder a una red que todavía está en expansión en gran parte del país.