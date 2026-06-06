Microsoft aprovechó su conferencia Build 2026 para mostrar una visión ambiciosa sobre el futuro del trabajo: agentes de inteligencia artificial capaces de organizar reuniones, gestionar tareas rutinarias, comprender documentos internos y operar dentro de las herramientas que las empresas ya usan diariamente.

Más allá de nuevos modelos o infraestructura, el mensaje central fue otro: la próxima competencia tecnológica ya no será quién tiene acceso a la inteligencia artificial, sino quién logra convertirla en trabajadores digitales útiles para su organización.

Durante el evento, la compañía presentó nuevas plataformas, modelos y herramientas enfocadas en crear sistemas autónomos que entiendan el contexto empresarial y ejecuten tareas sin depender constantemente de instrucciones humanas.

La nueva apuesta: agentes que entienden cómo trabajas

Uno de los anuncios más llamativos fue Scout, un agente personal diseñado para entornos laborales. Según Microsoft, este sistema puede analizar cómo trabaja una persona dentro de herramientas como Teams u Outlook para preparar reuniones, resolver conflictos de agenda o asumir actividades repetitivas.

La propuesta gira alrededor de una nueva capa llamada Work IQ, que conecta correos electrónicos, documentos, reuniones, archivos corporativos y otras fuentes internas para entregar contexto a los agentes.

La compañía también presentó Web IQ, una tecnología que permite a estos sistemas consultar información web en tiempo real, y Foundry IQ, que combina datos internos y externos para enriquecer las respuestas.

La idea detrás de estas herramientas es sencilla: que los agentes no solo respondan preguntas, sino que comprendan cómo funciona una empresa y actúen dentro de ella.

Esto responde a uno de los mayores problemas actuales de la IA empresarial: muchos sistemas generan respuestas útiles, pero no conocen los procesos, reglas o información interna de las organizaciones.

De asistentes virtuales a trabajadores digitales

Microsoft también mostró que esta apuesta va mucho más allá del software conversacional.

La empresa presentó nuevos modelos propios, incluyendo MAI-Thinking-1, orientado a razonamiento y programación, además de herramientas para imágenes, voz y transcripción en múltiples idiomas.

Para desarrolladores, Build 2026 estuvo cargado de novedades: nuevas capacidades en Windows para ejecutar agentes localmente, entornos aislados para tareas automatizadas y herramientas para desplegar sistemas autónomos desde el computador hasta la nube.

Todo esto apunta hacia un mismo objetivo: que los agentes puedan operar con mayor autonomía, pero manteniendo controles de seguridad, permisos y supervisión empresarial.

El cambio podría alterar la forma en que se realizan tareas administrativas, desarrollo de software, análisis de información e investigación científica.

Microsoft incluso mostró cómo esta tecnología ya se está utilizando en investigación industrial, descubrimiento de medicamentos y desarrollo científico.

La carrera por la inteligencia artificial empezó con chatbots capaces de responder preguntas. Ahora, Microsoft apuesta a que el siguiente salto será crear sistemas que trabajen junto a las personas —o, en algunos casos, en lugar de ellas— dentro de las herramientas que ya usan todos los días.