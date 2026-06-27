OpenAI presenta GPT-5.6 Sol, Terra y Luna: estas son sus diferencias y lo que hacen

OpenAI presentó GPT-5.6 Sol, el modelo más potente de su nueva generación de inteligencia artificial. Junto a él llegan Terra y Luna, dos versiones diseñadas para distintos niveles de rendimiento y costo. La principal novedad es que Sol puede dedicar más tiempo al razonamiento antes de responder y coordinar varias tareas al mismo tiempo mediante subagentes, una función orientada a resolver trabajos complejos con mayor precisión.

La compañía explicó que esta familia inaugura un nuevo sistema de nombres. El número 5.6 identifica la generación del modelo, mientras que Sol, Terra y Luna representan diferentes capacidades. Así, cada usuario o empresa puede elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades sin depender únicamente de una versión única.

En la práctica, GPT-5.6 Sol está pensado para afrontar procesos que requieren planificación. En lugar de generar una respuesta inmediata, analiza el problema durante más tiempo antes de ofrecer un resultado. Además, puede repartir una tarea entre distintos subagentes para resolver varias partes en paralelo y después integrar toda la información.

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Ese cambio se refleja especialmente en programación, investigación científica y ciberseguridad. Según las pruebas publicadas por OpenAI, el modelo obtuvo mejores resultados en flujos de trabajo de programación mediante terminal, análisis biológico y evaluación de vulnerabilidades, utilizando incluso menos tokens que GPT-5.5 en algunas tareas.

Terra se presenta como una alternativa para el trabajo diario, con un rendimiento similar al de GPT-5.5 pero a menor costo. Luna, por su parte, prioriza la velocidad y un precio más bajo para aplicaciones donde la rapidez resulta más importante que la máxima capacidad de razonamiento.

Más inteligencia con nuevas capas de seguridad

El aumento de capacidades también viene acompañado de controles adicionales. OpenAI desarrolló GPT-5.6 Sol con varias capas de seguridad destinadas a detectar solicitudes relacionadas con actividades cibernéticas prohibidas y bloquearlas antes de entregar una respuesta.

El sistema combina protecciones integradas en el propio modelo con clasificadores que analizan el contenido mientras se genera. Si identifican una posible infracción, la respuesta puede detenerse temporalmente para realizar una revisión adicional. La compañía también utiliza señales asociadas a la cuenta y procesos continuos de supervisión para identificar intentos repetidos de uso indebido.

Como parte del desarrollo, OpenAI aseguró que invirtió más de 700.000 horas equivalentes de procesamiento en pruebas automatizadas para encontrar vulnerabilidades y reforzar el modelo antes de su lanzamiento. Además, continúa realizando evaluaciones con expertos externos durante el periodo de vista previa.

Por ahora, GPT-5.6 Sol, Terra y Luna estarán disponibles para un grupo reducido de socios a través de la API y Codex. La empresa prevé ampliar el acceso durante las próximas semanas hasta llegar a ChatGPT y al resto de usuarios.

Más que una actualización de rendimiento, GPT-5.6 introduce una nueva forma de organizar los modelos de inteligencia artificial. La apuesta pasa por ofrecer diferentes niveles de capacidad para distintos tipos de trabajo, mientras incorpora mecanismos adicionales para que esas funciones avanzadas puedan utilizarse con mayores garantías de seguridad.