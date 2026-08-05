La revolución silenciosa del mantenimiento industrial con inteligencia artificial

Cuando pensamos en inteligencia artificial, usualmente nos imaginamos chatbots redactando correos o algoritmos creando imágenes. Sin embargo, una de las revoluciones tecnológicas más profundas y silenciosas de América Latina está ocurriendo lejos de las oficinas tradicionales. La revolución está pasando directamente en las plantas de producción, refinerías y fábricas de la región.

El panorama actual es un llamado de atención, pero también una oportunidad gigantesca. Mientras que Norteamérica lidera el mercado con un sólido 40% de la cartera global de mantenimiento predictivo, América Latina apenas representa el 5%. No obstante, la curva de adopción digital se está disparando de forma exponencial. El ejemplo perfecto es México, un gigante industrial que pasará de facturar 190,5 millones de dólares en esta área en 2024, a la impresionante cifra de 1.211 millones de dólares en 2033. El país está creciendo a un ritmo vertiginoso del 23% anual.

En medio de esta ola de digitalización se celebró en Cartagena de Indias el Congreso de Mantenimiento & Confiabilidad Colombia 2026. Del 13 al 16 de julio, el Centro de Convenciones Las Américas se convirtió en el epicentro donde expertos regionales e internacionales se reunieron para responder a una pregunta crítica para la competitividad del continente: ¿Cómo lograr que las máquinas críticas de las empresas fallen menos y, cuando lo hagan, cuesten menos?

El rezago y la oportunidad del mantenimiento en la era digital

Para las empresas latinoamericanas, la transición hacia lo digital ya no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia financiera. Tradicionalmente, las decisiones en las plantas industriales se tomaban bajo dos premisas poco eficientes. La primera, reaccionar cuando algo ya se había roto (mantenimiento correctivo). La segunda es seguir calendarios rígidos de revisión basados simplemente en el tiempo transcurrido.

La gran revelación del congreso en Cartagena es que la confiabilidad de una operación no puede seguir dependiendo de la intuición, la costumbre o el “olfato” del técnico de turno. Hoy en día, la evidencia cuantificable y el análisis de datos en tiempo real están tomando el control.

En una economía donde cada peso cuenta, optimizar el ciclo de vida de los activos y priorizar las inversiones de capital (CAPEX) es vital. Las industrias de la región están aprendiendo que, con una buena estrategia de datos, es posible extender la vida útil de equipos de gran escala y recuperar la capacidad instalada de las plantas sin necesidad de gastar millones de dólares en compras de activos nuevos que muchas veces se adquieren solo por presión comercial.

IA, el nuevo motor del mantenimiento inteligente

La verdadera magia de esta transformación ocurre cuando los datos de campo se encuentran con los algoritmos avanzados. Durante el evento se presentaron tecnologías que parecen de ciencia ficción, pero que ya son una realidad operativa. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial generativa capaces de traducir la telemetría de una máquina en decisiones comerciales directas, o modelos de lenguaje (LLM) que analizan fotografías de los equipos para redactar de forma automática informes técnicos detallados sobre su estado de salud.

En esta frontera tecnológica destaca la participación de empresas innovadoras como Fracttal. La compañía, reconocida por sus soluciones de gestión de activos impulsadas por IA, estuvo presente conversando con los líderes del sector sobre cómo dar el gran salto tecnológico.

Juan Carlos Saenz, Líder en Negociaciones y Ventas de Fracttal, sintetiza este cambio de mentalidad de una forma muy clara: durante años, las compañías han arrastrado procesos manuales ineficientes y hojas de cálculo de Excel obsoletas para intentar vigilar sus activos. Para Sáez, la inteligencia artificial está acelerando un cambio cultural sin precedentes en las fábricas de la región, logrando que el mantenimiento deje de ser visto como un simple “gasto” inevitable y pase a ser valorado como una ventaja competitiva clave que hace a las empresas más rentables y modernas.

El Congreso de Mantenimiento & Confiabilidad 2026 dejó claro que la industria de América Latina está viviendo una transición definitiva. Dejar atrás la reacción para abrazar la anticipación inteligente es el camino que definirá cuáles plantas serán competitivas en los próximos años y cuáles se quedarán atrapadas en el pasado analógico.

Imagen: Ruliff Andrean / Unsplash