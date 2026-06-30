¿La inteligencia artificial tiene ideología? Esto descubrieron varios estudios científicos

La inteligencia artificial promete respuestas objetivas, pero la evidencia científica muestra que esa neutralidad absoluta sigue siendo una meta difícil de alcanzar. Varias investigaciones publicadas durante los últimos años concluyen que modelos como ChatGPT, Gemini y Grok pueden ofrecer respuestas diferentes sobre un mismo asunto político o social debido a la forma en que fueron entrenados y alineados por sus desarrolladores.

Lejos de sugerir que estos sistemas tengan una ideología propia, los estudios indican que las diferencias aparecen por la selección de datos utilizados durante el entrenamiento, las reglas de seguridad incorporadas y las decisiones humanas que moldean el comportamiento final del modelo. Para millones de usuarios que ya utilizan la IA como buscador, asesor o herramienta de trabajo, comprender este fenómeno resulta cada vez más importante.

Cuando la IA “vota”: así midieron el sesgo los investigadores

Uno de los trabajos más recientes fue desarrollado por investigadores de la Universidad Libre de Ámsterdam y la Universidad de Oslo. En lugar de hacer preguntas tradicionales a los modelos de lenguaje, utilizaron miles de votaciones reales de los parlamentos de España, Noruega y Países Bajos para analizar cómo responderían distintos sistemas de inteligencia artificial si actuaran como legisladores.

Los resultados mostraron que la mayoría de los modelos evaluados tendían a adoptar posiciones cercanas al centro o con una ligera inclinación hacia la centroizquierda. Además, el estudio encontró diferencias significativas entre modelos, lo que demuestra que la orientación de las respuestas no depende únicamente del conocimiento almacenado, sino también del proceso de alineación aplicado por cada empresa.

Hallazgos similares aparecen en una investigación publicada en el Journal of Computational Social Science, donde científicos compararon varios modelos comerciales y de código abierto. El trabajo concluye que ninguno puede considerarse completamente neutral y que la tendencia ideológica cambia según el tema consultado, desde economía hasta derechos civiles o política ambiental.

Otro análisis, conocido como PoliticsBench 2026, amplió la comparación a modelos como GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, Llama y Qwen. En ese benchmark, siete de los ocho modelos evaluados mostraron una inclinación hacia posiciones de izquierda, mientras que Grok fue el único que presentó una tendencia más cercana a posturas de derecha.

¿Por qué importa si usas la IA para informarte?

Los investigadores coinciden en que estos resultados no significan que las empresas programen deliberadamente una postura política. Los grandes modelos de lenguaje funcionan calculando la palabra más probable que debe aparecer en una respuesta a partir de enormes volúmenes de texto extraídos de internet, libros, artículos y otras fuentes.

Después del entrenamiento inicial, los desarrolladores aplican procesos conocidos como Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), mediante los cuales personas evalúan respuestas y enseñan al modelo cuáles son más útiles, seguras o apropiadas. Esa etapa también influye en el comportamiento final del chatbot.

Para el usuario, la consecuencia es sencilla: dos asistentes de inteligencia artificial pueden responder de forma distinta a una misma pregunta sin que ninguno esté necesariamente “equivocado”. Las diferencias suelen reflejar prioridades distintas al seleccionar información, resumir argumentos o presentar matices sobre asuntos controvertidos.

Por esa razón, los propios autores de estas investigaciones recomiendan utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo y no como una fuente única para comprender temas políticos, económicos o sociales. Contrastar la información con medios de comunicación confiables, documentos oficiales y diversas fuentes sigue siendo la mejor forma de reducir el impacto de posibles sesgos.

A medida que los chatbots reemplazan a los buscadores tradicionales en muchas consultas, el debate ya no gira únicamente alrededor de qué tan inteligentes son estos sistemas, sino también de qué tan transparentes resultan sus procesos de entrenamiento. Las investigaciones publicadas hasta ahora apuntan a una misma conclusión: la inteligencia artificial puede ser extraordinariamente útil, pero sus respuestas también reflejan las decisiones humanas que la hicieron posible.