inDrive lanza grabación de audio en viajes en Colombia: así funciona

La plataforma de movilidad inDrive anunció la llegada de una nueva función en Colombia que permite grabar audio durante los trayectos. La herramienta, ya disponible a nivel nacional, busca ofrecer una capa adicional de respaldo tanto para pasajeros como para conductores, en medio de una creciente demanda por mecanismos de protección en servicios de transporte.

La novedad se integra a las opciones de seguridad existentes dentro de la aplicación y responde a una percepción positiva de los usuarios frente a este tipo de herramientas. Según datos compartidos por la compañía, más de la mitad de los pasajeros considera que las soluciones tecnológicas aportan confianza en sus desplazamientos.

El sistema de grabación funciona de forma opcional. Cada usuario decide si activa o no la función antes o durante el viaje. Los archivos quedan almacenados en el dispositivo, cifrados y protegidos, por un periodo de hasta cinco días. Solo en caso de que la persona lo considere necesario, el contenido puede ser compartido con el equipo de soporte de la plataforma.

¿Cómo funciona la nueva herramienta?

La grabación de audio está diseñada principalmente como un mecanismo preventivo. Su sola existencia busca disuadir comportamientos inapropiados durante los trayectos. En situaciones que requieran revisión, el material puede servir como evidencia para analizar lo ocurrido y tomar decisiones más informadas.

El proceso es sencillo. Desde la aplicación, el usuario puede activar la opción al iniciar el viaje. No es obligatoria y tampoco implica que la información sea enviada automáticamente a la empresa. Esto mantiene el control en manos de quien usa la función y protege su privacidad.

Un sistema que suma nuevas capas de seguridad

La grabación de audio se suma a otras medidas que ya operan en la plataforma en Colombia. Entre ellas están la verificación de identidad de conductores y pasajeros, el monitoreo en tiempo real, el botón de emergencia y la posibilidad de compartir el trayecto con contactos de confianza.

De acuerdo con la compañía, el 99 % de los viajes finaliza sin incidentes, un resultado que atribuyen a la combinación de estas herramientas. La alianza con firmas especializadas en validación de identidad también hace parte del sistema que respalda cada servicio.

La empresa señala que este tipo de innovaciones buscan mejorar la experiencia de movilidad en el país, al ofrecer más opciones de control para quienes utilizan la aplicación. La implementación de la grabación de audio marca un nuevo paso en esa dirección, con el foco puesto en la prevención y la respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.