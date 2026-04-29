vivo V70 y V70 FE en Colombia: precios, características y diferencias

Desde el 28 de abril, los dispositivos están disponibles en el país a través de los canales oficiales de la marca. En términos de precio, el V70 se ubica en la gama alta con un valor de $4.499.900 COP, mientras que el V70 FE busca un público más amplio con dos configuraciones: 8 GB + 256 GB por $2.999.900 COP y 8 GB + 512 GB por $3.499.900 COP. Esta diferencia marca el posicionamiento de cada equipo dentro del portafolio.

Uno de los elementos más llamativos de la serie es su enfoque en fotografía. El V70 FE incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles, diseñada para capturar un alto nivel de detalle incluso en condiciones de movimiento o baja luz. A esto se suma estabilización óptica (OIS), zoom digital de hasta 30x y herramientas de recorte que permiten ampliar imágenes sin perder demasiada calidad.

El modelo V70, por su parte, reduce la resolución a 50 MP, pero compensa con un sistema óptico más avanzado, incluyendo un teleobjetivo tipo periscopio también de 50 MP. Este equipo apunta a una experiencia más cercana a la fotografía profesional, con mejoras en retrato, zoom de larga distancia y grabación de video en 4K a 60 cuadros por segundo.

Batería, rendimiento y experiencia de uso

Más allá de las cámaras, la serie V70 apuesta por la autonomía. El V70 FE integra una batería de 7000 mAh, mientras que el V70 cuenta con 6500 mAh, ambas compatibles con carga rápida de 90W. En uso real, esto se traduce en jornadas completas sin necesidad de recarga constante, incluso en actividades exigentes como grabación de video o navegación continua.

En rendimiento, hay una división clara: el V70 FE utiliza un procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, mientras que el V70 incorpora un Snapdragon 7 Gen 4. Ambos están diseñados para ofrecer fluidez en multitarea, aplicaciones exigentes y uso prolongado, con sistemas de enfriamiento que ayudan a mantener estabilidad.

Las pantallas también juegan un papel importante. Los dos modelos incluyen paneles AMOLED de resolución 1.5K, optimizados para visibilidad en exteriores, junto con altavoces estéreo duales. A esto se suma resistencia al agua y polvo con certificaciones IP68 e IP69, lo que amplía su durabilidad en distintos entornos.

En software, la serie estrena OriginOS 6, con funciones orientadas a mejorar la productividad y la interacción diaria. Incluye herramientas de inteligencia artificial para edición de imágenes, gestión de privacidad y una experiencia más integrada entre dispositivos.

El diseño mantiene una línea delgada y acabados diferenciados según el modelo, con opciones de color que van desde tonos sobrios hasta variantes más llamativas. En ambos casos, el módulo de cámara se convierte en un elemento central del diseño.

Con esta serie, vivo refuerza su estrategia en el segmento de fotografía móvil, pero también busca competir en batería y experiencia general, dos factores que suelen influir en la decisión de compra en el mercado colombiano.