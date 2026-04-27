OpenAI prepara su primer celular con Qualcomm: así sería el teléfono centrado en IA

Los movimientos en la industria tecnológica apuntan a un nuevo competidor en el mercado móvil. De acuerdo con un reporte de Business Insider, OpenAI estaría explorando el desarrollo de su propio teléfono inteligente en alianza con Qualcomm, lo que ha generado reacciones inmediatas entre inversores y analistas.

La información, basada en filtraciones del analista Ming-Chi Kuo, sugiere que el proyecto no solo incluiría a Qualcomm, sino también a MediaTek en el desarrollo de procesadores, mientras que Luxshare participaría como socio en el diseño y ensamblaje del dispositivo.

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Aunque no hay confirmación oficial, el impacto en los mercados fue inmediato. Las acciones de Qualcomm subieron más de 8 %, mientras que Luxshare registró incrementos cercanos al 10 % en Shenzhen. En contraste, Apple experimentó una caída cercana al 2 %, reflejando la sensibilidad del sector frente a nuevos actores.

El informe indica que la producción masiva del dispositivo podría comenzar en 2028, con definiciones técnicas previstas entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Se trata de un calendario amplio, pero suficiente para empezar a perfilar cómo podría ser este equipo.

Un teléfono centrado en la inteligencia artificial

Más allá del movimiento financiero, el interés gira en torno a la propuesta tecnológica. Si OpenAI entra al negocio móvil, no lo haría replicando modelos tradicionales. Su ventaja estaría en integrar inteligencia artificial como eje del sistema operativo y la experiencia de usuario.

Un dispositivo de este tipo podría prescindir de muchas apps convencionales. En su lugar, integraría asistentes avanzados capaces de ejecutar tareas complejas con comandos naturales: desde organizar viajes hasta generar contenido o automatizar procesos laborales en tiempo real.

El papel de Qualcomm y MediaTek sugiere un enfoque en procesadores optimizados para IA, capaces de ejecutar modelos directamente en el dispositivo sin depender completamente de la nube. Esto reduciría latencias y mejoraría la privacidad, dos factores cada vez más valorados.

También es probable que el diseño apunte a una interacción más conversacional. Pantallas menos saturadas de iconos y mayor protagonismo de interfaces dinámicas basadas en lenguaje natural podrían marcar una diferencia frente a los smartphones actuales.

Impacto en la industria y desafíos

El posible ingreso de OpenAI no llega en un momento cualquiera. Qualcomm ha enfrentado un año complejo, con caídas en bolsa asociadas a la presión en la cadena de suministro, impulsada por la alta demanda de memoria para centros de datos de inteligencia artificial.

En ese contexto, un nuevo producto podría representar una oportunidad para diversificar ingresos y reposicionar su negocio más allá de los chips tradicionales.

Sin embargo, competir con Apple y otros fabricantes consolidados implica retos significativos. No solo se trata de hardware, sino de ecosistemas, distribución y fidelidad de usuarios. Un teléfono centrado en IA tendría que demostrar ventajas claras en el uso diario para justificar el cambio.

Si el proyecto avanza, el mercado podría enfrentar una transformación similar a la que ocurrió con la llegada de los primeros smartphones. Esta vez, el cambio no estaría en la pantalla táctil, sino en la forma en que las personas interactúan con la tecnología.