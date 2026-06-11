HONOR 600e llega con 512 GB, IA generativa y batería de 6.520 mAh

HONOR lanzó en Colombia el nuevo HONOR 600e, un celular desarrollado exclusivamente para América Latina que llega con una apuesta poco habitual en su rango de precio: integrar herramientas de inteligencia artificial que hasta hace poco eran exclusivas de equipos premium.

La novedad más visible es Imagen a Video con AI 2.0, una función que permite convertir fotografías en pequeños clips animados directamente desde el teléfono. Aunque la tecnología de generación de contenido con IA no es nueva, sí resulta llamativo verla aterrizar en un dispositivo que busca competir en un segmento más amplio del mercado.

La llegada del HONOR 600e refleja un cambio que está tomando fuerza en la industria móvil. Durante los últimos dos años, los fabricantes concentraron las funciones de inteligencia artificial en sus modelos más costosos. Ahora la competencia parece trasladarse a quién logra llevar esas capacidades a más usuarios sin elevar demasiado el precio.

La IA se convierte en un argumento de venta

Más que la potencia o la calidad de la cámara, la inteligencia artificial empieza a ocupar el centro de la conversación en el mercado de smartphones.

En el HONOR 600e esto se traduce en herramientas para editar imágenes, eliminar objetos, ampliar fotografías o corregir detalles faciales sin necesidad de descargar aplicaciones externas. También incorpora un botón físico dedicado a la IA para acceder rápidamente a estas funciones.

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La intención es simplificar tareas que antes requerían conocimientos de edición o el uso de software especializado. Para quienes crean contenido para redes sociales, estas herramientas pueden representar un ahorro de tiempo importante.

La función Imagen a Video con AI 2.0 apunta precisamente a ese público. A partir de una fotografía, el sistema genera videos cortos utilizando plantillas predefinidas, una característica que conecta con la creciente demanda de contenido visual para plataformas digitales.

Más allá de la inteligencia artificial

Aunque la IA es el principal atractivo, HONOR también decidió reforzar otros apartados que suelen influir en la decisión de compra.

El equipo incorpora una cámara principal de 108 megapíxeles, pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución 1.5K y un diseño unibody de aluminio poco común en esta categoría.

La batería también destaca. Sus 6.520 mAh superan la capacidad que actualmente ofrecen muchos dispositivos de gama media y alta, una característica que responde a una realidad evidente: las funciones basadas en inteligencia artificial consumen cada vez más recursos y exigen una mayor autonomía.

El HONOR 600e llegará al país con 512 GB de almacenamiento y una configuración de memoria RAM de 8+16 GB. Estará disponible en cadenas como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Falabella por un precio base de 2.899.000 pesos.