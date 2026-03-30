Según un reporte de Bloomberg, Apple trabaja en un sistema de extensiones para Siri que le permitirá al asistente derivar consultas y acciones a chatbots de terceros instalados desde la App Store. El cambio llegará con iOS 27 y representa un giro importante en cómo funciona la inteligencia artificial en los dispositivos Apple.



Hasta ahora, ChatGPT era el único chatbot externo con acceso directo a Siri, desde el lanzamiento de Apple Intelligence en 2024. Con iOS 27, esa exclusividad desaparecería y se sumarían servicios como Claude y Gemini. Según el reporte, otras plataformas disponibles en la App Store como Perplexity, Meta AI, Grok, Copilot o Alexa también podrían integrarse, aunque Apple no ha confirmado si el acceso será abierto o si requerirá un proceso de aprobación específico.

Cómo funcionará la integración de chatbots en Siri con iOS 27

El sistema operaría a través de un menú en los ajustes de Apple Intelligence y Siri, desde donde sería posible activar o desactivar cada chatbot de forma independiente. Desde ese mismo panel, también habría acceso directo a una sección de la App Store para agregar nuevos servicios de IA.

La integración funcionaría tanto en la versión nativa de Siri como en una nueva app independiente que Apple lanzaría con iOS 27, y estaría disponible también en iPadOS y macOS.

Vale aclarar un detalle técnico clave del reporte. El sistema de extensiones es independiente del acuerdo que Apple mantiene con Google para reconstruir Siri utilizando los modelos Gemini como tecnología subyacente, es decir, como el motor de inteligencia artificial que funciona detrás del asistente. Se trata de dos capas distintas. Las extensiones permitirían enviar consultas directamente a Gemini, siempre que Google habilite esa función dentro de su aplicación.

Hay, además, un componente de negocio claro detrás del anuncio. Apple podría obtener una parte de las suscripciones de los servicios de IA que se contraten desde sus dispositivos, replicando el modelo que ya aplica con ChatGPT. Los detalles formales se esperan en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), que se realizará entre el 8 y el 12 de junio, aunque el reporte advierte que las características podrían cambiar antes de esa fecha.

Imagen: Generada con IA / Gemini