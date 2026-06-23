Gemini en Google Sheets ahora corrige fórmulas con un clic

Los errores en las fórmulas son uno de los problemas más frecuentes para quienes trabajan con hojas de cálculo. Desde referencias incorrectas hasta funciones mal escritas, encontrar la causa de una falla puede tomar varios minutos o incluso horas. Google quiere reducir ese tiempo con una nueva función impulsada por Gemini que ya comenzó a llegar a Google Sheets.

La herramienta permite identificar, explicar y corregir errores de fórmulas de manera automática. Cuando una fórmula genera un fallo, Gemini analiza la información que la rodea dentro de la hoja de cálculo y ofrece una explicación sobre el origen del problema. Además, propone una versión corregida que el usuario puede aplicar con un solo clic.

La novedad busca simplificar una tarea que suele resultar frustrante tanto para usuarios principiantes como para personas con experiencia en análisis de datos.

¿Cómo funciona la corrección automática de fórmulas?

Hasta ahora, resolver errores en Google Sheets implicaba revisar manualmente la fórmula, interpretar mensajes técnicos o buscar ayuda en foros y tutoriales. Con la integración de Gemini, gran parte de ese proceso queda automatizado.

La inteligencia artificial es capaz de revisar la estructura de los datos y comprender el contexto de la hoja para detectar qué está provocando el error. Luego muestra una explicación en lenguaje sencillo y una alternativa corregida.

Según Google, la función puede trabajar tanto con operaciones matemáticas básicas como con fórmulas más avanzadas utilizadas en tareas de análisis de datos.

La integración ocurre directamente dentro de Google Sheets, por lo que no es necesario cambiar de aplicación ni utilizar herramientas externas. Esto permite mantener el flujo de trabajo dentro del mismo documento mientras se realizan correcciones o ajustes.

¿Qué usuarios podrán acceder a la nueva herramienta?

La función estará disponible para clientes de Google Workspace que tengan habilitado Gemini en Sheets. También llegará a usuarios de Google AI Pro y Google AI Ultra, además de algunas licencias educativas y planes con acceso ampliado a funciones de inteligencia artificial.

Google informó que el despliegue comenzó el 22 de junio de 2026 y se realizará de forma gradual, por lo que la herramienta podría tardar hasta 15 días en aparecer para todos los usuarios elegibles.

Otro detalle relevante es que los clientes de Workspace contarán con límites promocionales ampliados hasta el 15 de julio de 2026. Durante ese periodo podrán probar la experiencia mejorada de Gemini con una mayor capacidad de uso antes de que entren en vigor nuevos límites por usuario.

La llegada de esta función refleja cómo la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta exclusiva para tareas complejas y empieza a resolver problemas cotidianos dentro de aplicaciones ampliamente utilizadas. Para millones de usuarios de Google Sheets, corregir una fórmula defectuosa podría pasar de ser una búsqueda interminable a una acción que toma apenas unos segundos.